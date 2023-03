Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Ukraina relvajõudude sõjaväelased korraldasid Bahmuti suunal eduka vasturünnaku. Venemaa väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist

Oluline 20. märtsil kell 5.55:

- ISW: Ukraina korraldas Bahmuti piirkonnas eduka vasturünnaku;

- FT: Euroopa kaitsetööstust räsib lõhkeainete puudus;

- Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist;

ISW: Ukraina korraldas Bahmuti piirkonnas eduka vasturünnaku

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas, et Ukraina relvajõudude sõjaväelased korraldasid Bahmuti suunal eduka vasturünnaku.

ISW teatel toimus vasturünnak Bahmuti linnast kuus kilomeetrit edelas asuva Ivanivske küla ümbruses. Ukraina relvajõudude ida ringkonna pressiesindaja Serhõi Tšerevatõ ütles, et Vene väed korraldasid pühapäeval Bahmuti piirkonnas 25 rünnakut. Tšerevatõ sõnul ei teinud Vene väed suuri edusamme, vahendas The Kyiv Independent.

ISW teatel muretsevad ka Vene blogijad, et Ukraina korraldab varsti Bahmuti piirkonnas suure vasturünnaku. Kasvavad arutelud Ukraina peatse vasturünnaku üle viitavad sellele, et Vene blogijad muretsevad üha rohkem, et riigi sõjavägi kaotab Bahmuti ümbruses initsiatiivi, leidis ISW.

FT: Euroopa kaitsetööstust räsib lõhkeainete puudus

Ajalehe Financial Times allikate teatel räsib Euroopa kaitsetööstust lõhkeainete puudus. See pärsib laskemoona tootmist. "Põhiprobleem seisneb selles, et tööstus pole valmis suuremahuliseks tootmiseks," ütles üks Saksa ametnik.

Euroopa riigid lubasid täiendada Ukraina relvavarusid ja kiirendada laskemoona tarnimist. Lõhkeainete puudus pärsib aga Euroopa relvatarneid Ukrainasse, vahendas Financial Times.

Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist

Venemaa pommitas pühapäeval Sumõ oblastis asuvaid asulaid. Ukraina teatel kasutas Venemaa asulate ründamiseks granaadiheitjaid ja suurtükiväge. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.

Vene väed jätkasid pühapäeval ka Zaporižžja oblasti pommitamist.

Zaporižžja oblasti administratsiooni esindajate teatel sai kolm tsiviilelanikku surma ja kaks vigastada, kui Vene väed pommitasid oblastis asuvat Kamjanski küla.

Oblasti esindajate sõnul sai "küünilises rünnakus" pihta kortermaja. Võimud kutsusid elanikke ohtlikest piirkondadest lahkuma.

Ukrinformi andmetel on viimase ööpäeva jooksul tulnud kümme teadet selle kohta, et Vene väed on elamupiirkondi ja taristut pommitanud.