Meedia: Läti võimud süüdistavad Ušakovsi korruptsioonis

Läti televisioon teatas pühapäeval, et Läti võimud süüdistavad Euroopa Parlamendi saadikut ja endist Riia linnapead Nils Ušakovsi altkäemaksu küsimises.

Läti korruptsioonitõrjebüroo (KNAB) pressiesindaja ei kommenteerinud juhtumit täpsemalt, ta viitas kohtueelse uurimise huvidele. KNAB kinnitas, et kahtlustab altkäemaksu võtmises, altkäemaksu andmises ja ametiseisundi kuritarvitamises viit isikut, vahendas LSM.

KNAB teatas, et uuritakse väidetavaid kuritegusid, mis on seotud 2018. aastal toimunud transpordiettevõtte hankega. Süüdistuse sisuks on väidetavalt kahtlased bussihanked Riia transpordifirmas.

KNAB teatas, et keegi süüdistavatest praegu vahi all ei viibi ning turvameetmeid praeguse seisuga ei rakendata.

Ušakovs sai Riia linnapeaks 2009. aastal ja oli sellel ametikohal 10 aastat. Tegemist oli karismaatilise ja polariseeriva liidriga. Ušakovs oli eriti populaarne vene valijate seas.

Ušakovsi linnapeakarjäär lõppes 2019. aastal, kui keskkonnaminister peatas tema volitused seadusest tulenevate kohustuste täitmata jätmise tõttu.