Trumpi teade peatsest vahistamisest pingestas USA sisepoliitikat

Mitmed USA vabariiklased näevad endise USA presidendi Donald Trumpi võimalikku vahistamist poliitiliselt motiveeritud sammuna. Trump teatas nädalavahetusel sotsiaalmeedias, et tõenäoliselt ootab teda teisipäeval ees vahistamine, viidates lekkele Manhattani ringkonnaprokuratuuris. Trump kutsus oma laupäevases teates üles inimesi protestidele. Mitmed demokraadid nimetavad Trumpi kommentaare ohtlikuks.

Donald Trump oleks esimene USA ekspresident, kellele kriminaalsüüdistus esitatakse. Trumpi väitel võidakse talle esitada süüdistus selles, et ta maksis pornotäht Stormy Danielsile vaikimisraha enne USA presidendivalimisi 2016. aastal. Ametlikult ei ole täpsed süüdistused teada, kuid Manhattani ringkonnaprokuratuur on uurinud, kas Trump on tegelenud äriandmete võltsimisega. Vandekohus on Stormy Danielsile makstud raha pärast kuulanud tunnistajaid alates jaanuari lõpust, vahendas The Wall Street Journal.

Mõned võimalikud vabariiklaste presidendikandidaadid on hoiatanud, et Trumpi kohtus süüdistamine suunaks konservatiivsed valijad enam Trumpi toetama, parandades tema perspektiivi 2024. aasta USA presidendivalimistel.

Donald Trumpiga lähedases läbisaamises olev USA esindajatekoja spiiker Kevin McCarthy teatas laupäeval, et süüdistused Donald Trumpi vastu on radikaalse prokuratuuri võimu kuritarvitamine. Samas hiljem laupäeval arvas McCarthy, et inimesed ei peaks protestima, kui Trumpile süüdistus esitatakse ning tema arust arvab Trump sama. "Mis iganes juhtub, me tahame selles rahulikuks jääda," ütles Kevin McCarthy.

Demokraadid on samas hoiatanud, et Donald Trumpi senised väljaütlemised on toonilt sarnased sõnavõttudega, mis eelnesid 2021. aasta 6. jaanuari Kapitooliumi rünnakule. Mitme demokraadi sõnul ei julge vabariiklased Trumpi hukka mõista. Näiteks Californiat esindav demokraadist esindajatekoja liige Adam Schiff süüdistas Kevin McCarthy Trumpi kaitsmises vastutuse võtmise eest. Sama osariiki esindav demokraat Jimmy Gomez süüdistas spiikrit tegevusetus pealtvaatamises ajal, kui Trump õhutab poliitilist vägivalda.