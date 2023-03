India tõrjus 2022. aasta lõpus piirilt Hiina sõdurid USA luure abil

Tagantjärgi on selgunud, et India tõrjus Hiina sõdurite edasitungikatse vaidlusalusel piirialal 2022. aasta lõpus USA luureandmete abil. Hiina ja India vahel on mitmeid vaidlusaluseid piirilõike.

India suutis 2022. aasta lõpus tõrjuda Hiina vägede sõjalise edasitungikatse Himaalajas tänu USA luureinfole, teatas US News. Hiina rahvavabastusarmeele olevat selline asjade areng olnud ootamatu ning Hiina kommunistlik partei pidi oma jõuga territooriumi hõivamise poliitika ümber hindama.

Allikate kinnitusel andis USA teadaolevalt esimest korda Indiale reaalajas luureinfot, sh satelliitpilte. Konflikt toimus India Arunachal Pradesh osariigi põhjaosas, kus Hiinal on Indiaga aktiivne piiritüli. 9. detsembril toimunud kähmluse tagajärjel pidid Hiina sõdurid taanduma, kuna India relvajõud olid konfliktiks valmistunud. Kähmluse käigus ei kasutatud tulirelvi, vaid ogadega nuiasid ja tasereid. Varem on sellistes kokkupõrgetes ka sõdureid hukkunud.

Mitmed praegused ja endised analüütikud ning USA ametnikud kinnitasid US Newsile, et USA toetuses Indiale on näha kahe riigi koostöö uut ajastust, kuna mõlemad riigid soovivad tagasi tõrjuda Hiina soovi oma territooriumi naabrite arvelt laiendada.

Mõttekojas United States Institute of Peace töötav Vikram Singh ütles US Newsile, et Hiina rahvavabastusarmee katsetab ja uurib kuidas indialased saavad ja võivad reageerida ning mida India suudab tuvastada. Singh töötas varem USA kaitseministeeriumis.

Allikate kinnitusel oli enne rünnakut nädalaid varem näha Hiina sõdureid harjutamas samas piirkonnas võimalikku rünnakut. Varem on Hiina sõdurid käsivõitluses suutnud demarkeerimata piiril Galwani orus 2020. aastal mitteametlikku piiri edasi liigutada. Galwani org asub Hiina Tiibeti ja India Ladakhi piirkonna vahel. Tollal hukkus kähmlustes vähemalt tosinkond sõdurit kummalgi poolel.

Eraldiseisvalt hindas üks teine USA luureraport, et hiinlaste rünnak võis olla vastureaktsioon USA ja India armee ühisõppustele. Peale õppuste endi korraldasid ameeriklased ka tseremoonia India kõrguselt teise mäe, Nanda Devi nõlval, mis on kohalike jaoks kultuuriliselt tähtis. See võis Pekingit ärritada ning mitmete endiste ja praeguste USA ametnike sõnul võiski see olla eesmärgiks.