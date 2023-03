Teisipäeval sadu taandub

Teisipäev on päikeseline, kolmapäeval aga saabub taas sadu.

Teisipäeva öösel on Eestis mitmel pool vihmane, Põhja-Eestis tuleb ka lörtsi ja lund, mõnel pool on udu. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu lakkab ja pilvkate hõreneb. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 8, pärast keskööd rannikul loodest ja põhjast iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kraadist +4 kraadini.

Hommikul sajab Ida-Eestis veidi vihma ja lörtsi, mõnel pool võib udu olla. Saartel ja mandri loodeservas on pilvi vähe. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, rannikul peamiselt loode- ja põhjatuul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist +4 kraadini.

Päev on muutliku pilvisusega. Keskpäevaks taanduvad ka viimased vihmasabinad Kagu-Eestist. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 8, pärastlõunal põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 8 kraadi.

Kolmapäeval levib vihma- ja lörtsisadu üle maa kirdesse, ennelõunal võib tulla Põhja-Eestis ka lund. Öine õhutemperatuur on -4 kraadist +1 kraadini, päevane temperatuur tõuseb +3 kuni +8 kraadini.

Neljapäeva öösel sajab aeg-ajalt vihma, hommikul lääne poolt sadu järk-järgult lakkab. Öösel sooja 2 kuni 6, päeval 4 kuni 12 kraadi.

Reedel ja laupäeval vahelduvad vihmahood päikesega ning õhutemperatuur on nii öösel kui ka päeval plusspoolel.