Ukraina kaitseministeerium teatas esmaspäeval hilisõhtul, et Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimus plahvatus, mille käigus hävisid Venemaa tiibraketid Kalibr. Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar teatas esmaspäeva õhtul, et Bahmuti ümbruses jätkuvad ägedad lahingud

Oluline 21. märtsil kell 5.55:

- Kiiev: okupeeritud Krimmis hävisid plahvatuse tõttu Vene tiibraketid

- Bahmuti ümbruses jätkuvad ägedad lahingud;

- Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist;

Kiiev: okupeeritud Krimmis hävisid plahvatuse tõttu Vene tiibraketid

Ukraina kaitseministeerium teatas esmaspäeval hilisõhtul, et Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimus plahvatus, mille käigus hävisid Venemaa tiibraketid Kalibr.

"Löögi eesmärk on Venemaa edasine demilitariseerimine ja Krimmi poolsaare vabastamise ettevalmistamine," teatasid Ukraina võimud.

Kiiev teatas, et plahvatus toimus Džankoi piirkonnas. Ukraina teatel hävitati rongis veetud Kalibr raketid.

Venemaa poolt annekteeritud Krimmi poolsaare juht kinnitas samuti rünnaku toimumist. Krimmi okupatsiooniadministratsiooni juht Sergei Aksjonov väitis, et rünnaku tõttu sai vigastada üks inimene, vahendas CNN.

Bahmuti ümbruses jätkuvad ägedad lahingud

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar teatas esmaspäeva õhtul, et Bahmuti ümbruses jätkuvad ägedad lahingud. "Ukraina relvajõud on Bahmuti rindel teatud piirkondades olnud edukad, kuid ka Vene väed on teinud mõningaid edusamme," ütles Maliar.

"Bahmuti kaitsmine võimaldab vähendada vaenlase pealetungi võimekust. Meie väed seal ei lase vaenlase vägedel kaugemale minna. Bahmut peab vastu. Seda tänu meie sõdurite vaprusele," lisas Maliar.

Maliari sõnul hävitavad Ukraina sõdurid kõige professionaalsemaid Vene üksusi, vahendas The Kyiv Independent.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas hiljuti, et Ukraina relvajõudude sõjaväelased korraldasid Bahmuti suunal eduka vasturünnaku.

ISW teatel toimus vasturünnak Bahmuti linnast kuus kilomeetrit edelas asuva Ivanivske küla ümbruses.

Lahingud Bahmuti linna pärast on kestnud viimased kaheksa kuud. Enne Venemaa täieulatuslikku kallaletungi eelmise aasta veebruaris elas Bahmutis ligikaudu 70 000 inimest.

Vene väed jätkavad Sumõ oblasti pommitamist

Venemaa pommitas esmaspäeval Sumõ oblastis asuvaid asulaid. Ukraina teatel kasutas Venemaa asulate ründamiseks granaadiheitjaid ja suurtükiväge. Vene väed on Sumõ oblastit pidevalt pommitanud alates aprillist, kui Ukraina väed selle vabastasid, vahendas The Kyiv Independent.