Amazon koondab üheksa tuhat inimest

Amazon on juba varem tunnistanud, et nad palkasid koroonapandeemia ajal liiga palju inimesi.

Amazoni tegevjuht Andy Jassy tõi välja, et firma muretseb ebakindla majanduse ja tuleviku pärast. Juba jaanuaris teatas Amazon ettevõtte läbi aegade suurimast koondamislainest. Siis koondas Amazon üle 18 000 töötaja, vahendas The Wall Street Journal.

Amazon palkas 2019. aasta lõpust kuni 2021. aasta lõpuni juurde umbes 800 000 töötajat. Pärast pandeemia läbisaamist läksid tarbijad tagasi tavapoodidesse ja seetõttu vähenes Amazoni rahavoog.

Andmefirma IDC analüütiku Rick Villarsi sõnul vähendab Amazon ka oma pilveüksuses töökohtade arvu.

Amazon vähendab samuti investeeringute tegemist. Firma teatas märtsis, et peatab oma Washingtonis asuva suure kinnisvarakompleksi arendamise. Hiljuti teatas Amazon, et sulgeb 1. aprillil kaheksa Amazon Go poodi.

Kulutusi vähendavad ka teised USA tehnoloogiahiiglased. Eelmisel nädalal teatas Facebooki emafirma Meta, et plaanib järgmiste kuude jooksul koondada umbes 10 000 inimest. Meta teatas ka 2022. aasta novembris 11 000 töötaja koondamisest. See oli siis ettevõte tööjõust 13 protsenti.