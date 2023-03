Iisrael tühistas Läänekalda juudiasunduste lammutamist nõudnud seaduse

Iisraeli parlament tühistas teisipäeva hommikul seni kehtinud seaduse, mille kohaselt tuli neli juudiasundust Jordani jõe läänekaldal lammutada, vahendas The Financial Times. Iisraeli valitsuse kriitikute sõnul on see samm Palestiina territooriumi järk-järgulise annekteerimise poole.

Teisipäevane otsus on varem olnud eesmärgiks mitmele Benjamin Netanyahu praeguse valituskoalitsiooni radikaalsemale erakonnale. Seaduse tühistamise toetajate sõnul saab nüüd need asundused taas üles ehitada. Suure enamuse maailma riikide hinnangul on Iisraeli juudiasundused Palestiina aladel ebaseaduslikud.

Hääletus toimus Knessetis ajal, mil Iisraeli poliitika on ulatuslike valitsusvastaste protestide tõttu rahutu. Paljud iisraellased protestisid Iisraeli valitsuse kava vastu viia läbi vastuoluline justiitsreform.

Neli kõnealust Läänekalda juudiasundust (Homesh, Sa-Nur, Ganim and Kadim) lammutati 2005. aastal Iisraeli kaitsejõudude poolt, kui Iisrael taandus ka Gaza tsoonist. Mõlemat asundustest taandumise otsust kritiseerisid tugevalt juudiasunike organisatsioonid. Seaduse tühistamise suhtes olid asunike esindajad väga positiivselt meelestatud.

Seaduse tühistamise otsust kritiseerisid Knessetis opositsioonis olevad parlamendisaadikud ning palestiinlaste õiguste eest seisvad organisatsioonid, kelle sõnul on tegu eelsammuga enne Jordani jõe Läänekalda annekteerimist, mida mitmed Netanyahu koalitsioonipartnerid on pikalt tahtnud.

Benjamin Netanyahu valitsus otsustas eelmisel kuul tagantjärgi seadustada üheksa juudiasundust Läänekaldal, mida Iisrael seni seaduslikuks ei pidanud. Lisaks sellele kavatseb Iisraeli valitsus toetada tuhandete uute elamute ehitamist asunikele. Iisrael on Jordani jõe Läänekallast okupeerinud alates 1967. aastast ning sinna on ehitatud 130 asundust, kus elab kokku ligikaudu 700 000 asunikku.

Iisraeli tollane peaminister Ariel Sharon otsustas 2005. aastal ühepoolselt Gaza sektorist ning neljast Läänekalda asundusest taanduda, rõhutades, et Iisrael peaks nendest aladest niikuinii tulevikus võimaliku rahuleppe raames loobuma. Sestsaadik on Iisraeli asunikud mitu korda Homeshi üritanud ebaseaduslikult taas üles ehitada, mida on takistanud Iisraeli kaitsejõud. Iisraeli ülemkohtu hinnangul ehitati Homeshi asula palestiinlaste eramaale.