- Major Žorin: Vene vägede rünnakupotentsiaal Bahmutis on hääbumas;

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby hinnangul ei ole Hiina Ukrainas toimuva sõja suhtes erapooletu. Ukraina armee major Maksõm Žorini sõnul on Vene vägede rünnakupotentsiaal Bahmutis hääbumas. Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna esindaja Natalja Humenjuki sõnul on oluline Džankoi raudteesõlm Krimmis Ukraina rünnaku tõttu rivist väljas.

Oluline 22. märtsil kell 09.09:

Ukraina ründas öösel droonidega Sevastopolit Krimmi poolsaarel

Krimmi Telegrami kanalitest levivad videod plahvatustest Sevastopoli linnas Krimmi poolsaare lõunaosas. Tõenäoliselt oli tegu Ukraina droonirünnakuga. Väidetavalt oli Sevastopoli lahes näha põlengut, mis võis olla põlev meredroon, teatas Baza.

Okupeeritud Sevastopoli linna kuberner Mõhhailo Razvožaev teatas kolmapäeva hommikul Telegrami kaudu, et Vene sõjavägi hävitas kolm drooni, mis ründasid Vene Musta mere laevastikku. Sevastopolit rünnati droonidega nii õhust kui merelt. Razvožaevi väitel ei saanud Vene sõjalaevad rünnakus viga.

Ukraina peastaap: öösel tulistati alla 16 Vene drooni

Ukraina kaitsejõudude peastaabi teatel tulistasid Vene väed kolmapäeva varahommikul Ukraina pihta 21 Shahedi ründedrooni, millest 16 hävitati Ukraina õhukaitse poolt. Kiievi kohal hävitati kõik linna rünnanud droonid, teatas Kiievi sõjalise administratsiooni juht Serhi Popka Telegrami kaudu.

Ööl vastu kolmapäeva töötas Ukraina õhutõrje nii Kiievi, Hmelnõtskõi kui ka Žõtomõri oblastis, teatas Ukrainska Pravda. Ka Hmelnõtskõi oblastis suutis Ukraina õhutõrje kõik Vene ründedroonid alla tulistada ning ükski neist ei tabanud enda sihtmärki.

Kirby: Hiina pole Ukrainas toimuva sõja suhtes erapooletu

USA rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby teatas, et vaadates Hiina presidendi Xi Jinpingi kohtumist Moskvas Vene presidendi Vladimir Putiniga, siis ei saa Hiina positsiooni Vene-Ukraina sõja suhtes nimetada erapooletuks. Hiina teatas, et soovib Venemaa ja Ukraina vahel rahu saavutada, kuid John Kirby sõnul peaks Hiina survestama Venemaad sõda lõpetama, kui tahab mängida konstruktiivset rolli.

John Kirby kinnitas, et USA president Joe Biden tahab Hiinaga suhtlusliinid avatuna hoida ning Biden suhtleb Hiina liidri Xi Jinpingiga sobival ajal, vahendas CNN.

Major Žorin: Vene vägede rünnakupotentsiaal Bahmutis on hääbumas

Ukraina armee major Maksõm Žorin teatas Telegrami kaudu, et Vene vägede rünnakupotentsiaal Bahmuti lähistel on järk-järgult hääbumas. Vene väed on Žorini sõnul kandnud suuri kaotusi, püüdes edeneda Bahmutis lõunas ja põhja pool. Samuti on Vene pool kandnud kaotusi linnalahingutes. Kaotustest hoolimata jätkavad Vene väed rünnakuid, kuna nad tahavad jätkuvalt Bahmuti linna vallutada.

Maksõm Žorin kinnitas, et Ukraina vägedele on antud käsk rinnet hoida ning seda käsku on kavas täita, vahendas CNN.

Džankoi raudteesõlm Krimmis on Ukraina rünnaku tõttu rivist väljas

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkonna esindaja Natalja Humenjuki sõnul ei ole Džankoi raudteesõlm Krimmis praegu töökorras. Humenjuki kinnitusel on Vene vägede jaoks antud raudteesõlm oluline, kuna see on tarvilik rasketehnika ning isikkoosseisu transpordiks.

Natalja Humenjuk lubas, et Ukraina teeb jõupingutusi tulekontrolli tagamiseks, et Vene vägede pingutused raudteeühenduse taastamiseks ei kannaks vilja, vahendas Radio Svoboda.

Teisipäeva õhtul ründas Ukraina Džankoi raudteesõlme, mistõttu hävisid Ukraina teatel raudteed mööda tarnimisel olevad Kalibri raketid.

USA luuredroonid lendavad peale intsidenti Krimmi poolsaarest kaugemal

Peale eelmise nädala intsidenti, mille käigus Vene hävitaja tegevuse tõttu kukkus USA droon alla, otsustati lennutada USA droone Mustal merel Krimmi poolsaarest kaugemal. Eelmisel nädalal toimunud intsident toimus rahvusvahelises õhuruumis.

Ühe USA valitsusametniku sõnul valiti uued lennutrajektoorid, et sellised luurelennud ei oleks nõndavõrd provokatiivsed, vahendas CNN. Sama ametniku kinnitused droonide luurelennud Mustal merel jätkuvad ning on soov viia lennutrajektoorid edaspidi taas lähemale Venemaa kontroll all olevale territooriumile.

Venemaa rünnakus Odessale sai kolm inimest viga, kaks raketti tabasid linna

Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak teatas, et Venemaa teisipäevaõhtuses raketirünnakus Odessa oblastile sai kolm inimest viga. Jermaki sõnul ründasid Vene väed Odessat nelja raketiga ning esialgsetel andmetel võis tegu olla Kh-59 rakettidega. Õhutõrje võttis kaks raketti alla, kuid ülejäänud kaks tabasid linna. Raketirünnakut tõttu sai üks kolmekorruseline elumaja viga.

Odessa sõjalise administratsiooni juhi Juri Kruki sõnul tulistati raketid Odessa suunas Mustalt merelt Su-35 hävituslennukite poolt.

Kinnitamata sotsiaalmeedias levivate väidete kohaselt oli raketirünnaku sihiks piirkonnas asuv lennuväli.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 920 sõdurit ja kaheksa lahingumasinat

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 167490 (võrdlus eelmise päevaga + 920);

- tankid 3557 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 6887 (+8);

- lennukid 305 (+0);

- kopterid 290 (+0);

- suurtükisüsteemid 2589 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 509 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 260 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 2183 (+16);

- tiibraketid 909 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5434 (+6);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 270 (+4).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.