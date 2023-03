Soome teadlased: 15-aastastele tuleks lapsetoetus otse välja maksta

Soome Itla lastefondi teadlased pakkusid välja, et alates 15. eluaastast võiks lapsetoetust maksta vanemate asemel otse teismelistele, kuniks nad saavad täisealiseks. Välja pakutud lahendus peaks suurendama Soome laste oskust rahaga toime tulla, vahendas Yle.

Professor Tiina Ristikari hinnangul oleks lastele otse toetuse maksmine osa Soome laste õigustele keskenduvast perspektiivist. See parandaks laste sõltumatust ja suutlikkust minna iseseisva elu peale üle. Lisaks parandaks see nende laste rahalist olukorda, kes oma perega koos ei ela. Soome seadusandluse kohaselt peavad vanemad vastutama oma laste toetamise eest, kuid Ristikari juhtis tähelepanu, et keegi pole kunagi otse uurinud, et mida vanemad lapsetoetusega teevad.

Eraldiseisvalt rõhutas professor Ristikari, et lastele otse toetuse maksmine parandaks ka madala sissetulekuga perede toimetulekut kui toimetulekutoetuse hulka ei arvestataks lastele otse makstavat toetust.

Lisaks soovitasid Itla teadlased suurendada lapsetoetuse summat kuniks laps saab kolme aasta vanuseks. Tiina Ristikari sõnul ähvardab Soome lastetoetuste süsteemi kollaps, kuna Soome demograafiline olukord on muutunud. Praegune süsteem on suuresti viimased 75 aastat püsinud sama.

Praegu makstakse lapsevanematele Soomes lapsetoetust kuni järglase 17-aastaseks saamiseni. Tiina Ristikari juhtis tähelepanu asjaolule, et paljudes teistes riikides korraldatakse lastetoetust teistmoodi ning samuti nõutakse Soomes noortelt üha kauem koolis olemist. Samuti on probleemiks lastetoetuse väärtuse langus ajas inflatsiooni tõttu, kuna toetus on indekseerimata. Üheks Itla fondi ettepanekuks ongi lastetoetus indekseerida ning siduda see Soome tarbijahinna indeksiga.

Itla lastefondi hinnangul suurendaksid erinevad väljapakutud meetmed kulu Soome riigieelarvele 104 miljoni euro võrra iga aasta. Selle mudeli kohaselt väheneks vaesusrisk 0,04 protsendi võrra, mis tähendaks 500 last.