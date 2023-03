Bundesbanki juhi sõnul peab ECB jätkama karmi rahapoliitikat

Saksa keskpanga Bundesbanki president Joachim Nagel andis intervjuu ajalehele Financial Times ja ütles, et Euroopa Keskpank (ECB) peab jätkama karmi rahapoliitikat. Nagel leidis, et 2008. aasta laadse finantskriisi kordumise võimalus on väga väike.

"Meie võitlus inflatsiooniga pole lõppenud. Kui tahame seda kangekaelset inflatsiooni taltsutada, siis peame ise olema veelgi põikpäisemad," ütles Nagel.

USA föderaalreservi ametnikud otsustavad kolmapäeval, kas jätkata intressimäärade tõstmist. Hiljuti pöördusid USA laenuandjad föderaalreservi poole, et saada pärast Silicon Valley Banki (SVB) kokkuvarisemist toetust. Analüütikud eeldavad, et föderaalreserv tõstab intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra, vahendas Financial Times.

Pühapäeval nõustus Šveitsi suurim pank UBS ostma oma raskustes rivaali Credit Suisse'i. Nagel eeldab, et pärast viimaseid sündmusi muutuvad pangad laenude andmisel ettevaatlikumaks. Nageli sõnul ei saa veel teha järeldusi, et eurotsoon on teel laenukriisi suunas, mis pärsib nõudlust.

"Me ei seisa silmitsi 2008. aastal toimunud finantskriisiga. Me saame sellega hakkama," ütles Nagel.

Nagel eeldab, et eurotsooni ootab ees "pehme maandumine", kuna tööpuudus püsib eurotsoonis endiselt madalal tasemel. ECB on viimase aasta jooksul aga rahapoliitikat karmistanud. Hiljuti tõstis ECB taas intressimäärasid 0,5 protsendipunkti võrra, viies pankade hoiustelt makstava intressimäära kolme protsendini.

"See on väga erandlik majandustsükkel. Minevikus tõi intressimäärade tõstmine kaasa ka töökohtade kadumise," ütles Nagel.

Nagel sõidab sel nädalal Suurbritanniasse, kus ta külastab ka parlamendi ülemkoda. Viimati käis Bundesbanki juht lordide kojas 1998. aastal. Siis oli Bundesbanki president Hans Tietmeyer.