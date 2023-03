Loodaval koalitsioonil uuteks maanteelõikudeks raha ei jagu

Kaks kolmest koalitsiooniläbirääkimisi pidavast erakonnast, Reformierakond ja Eesti 200, lubasid enne valimisi Eesti põhimaanteedele sõiduradasid juurde ehitada.

Teisipäeva õhtul selgus, et tegelikult jagub raha peamiselt vaid olemasolevate teede korrashoiuks.

"Teedehoiukavaga peaks edasi minema nii, et meil on võimalik neid teid, mis me oleme juba rajanud, hooldada piisavalt. Ja vastavalt vajadusele, kus on võimalik, siis kas 2+2 võik 2+1 lõike edasi ehitada, eesmärgiga suurendada liiklusohutust," ütles peaminister Kaja Kallas (RE).

Küsimus on selles, et olemasolevate teede hooldus vajaks iga-aastaselt mitusada miljonit lisaraha, mille kõrvalt uute ehitamiseks vahendeid ei jagu.

"See arusaam, et tee-ehituses meil on vana võlg, mida on vaja eelkõige klattida ja siis saab rääkida arendustegevustest, see oli see, mille me kokku leppisime. Kõigepealt me paneme selle lisaraha, mis on vaja teehoiu ja -hoolduse jaoks juba praegu, ja olemasolevate arendustega läheme edasi, kui eelarveläbirääkimistel selgub, et on täiendavaid vahendeid. Siis me saame rääkida uutest lõikudest, aga praegu uute lõikude osas me otsust ei teinud," ütles majandusminister Riina Sikkut (SDE).

"Prioriteet on selles jah, et olemasolevad teed saaksid parandatud ja säilitatud ja siis vaadata, kas me leiame ka võimalusi investeerida ka uute vähemalt 1+2 teede ehitusse Pärnusse, Tartusse, Narva," rääkis Marek Reinaas (E200).

Tee-ehitajad on juba aastaid rääkinud olemasoleva teevõrgustiku lisaraha vajadusest. Seega pigem toetavad tee-ehitajad teevõrgu hoolduse lisarahastamist.

"Tänane probleem on ju see olnud, et sellest rahastusest, mis hetkel varasem valitsus on RES-iga paika pannud, ei jagu ka nende eesmärkide täitmiseks. Olemasoleva teedevõrgu säilimise mõttes on juba raha liiga vähe olnud," rääkis teedeehitaja Verston juhatuse esimees Veiko Veskimäe.

Kui palju võiks teed lisaraha saada, otsustatakse koalitsiooniläbirääkimiste käigus lähinädalail.