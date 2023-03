USA föderaalreserv jätkas intressimäärade tõstmist

Föderaalreserv tõstis intressimäärasid 0,25 protsendipunkti võrra ning vihjas, et jätkab rahapoliitika karmistamist, vahendas Financial Times.

Viimane intressimäärade tõus viis föderaalfondide intressimäära 4,75 ja 5 protsendi vahele, mis on kõrgeim tase alates 2007. aasta septembrist, kui puhkes ülemaailmne finantskriis.

Hiljuti pöördusid USA laenuandjad föderaalreservi poole, et saada pärast Silicon Valley Banki (SVB) kokkuvarisemist toetust.

Föderaalreserv teatas oma avalduses, et veel on liiga vara prognoosida, kuidas viimased finantssektori raskused majandust aeglustavad, vahendas The Wall Street Journal.

"USA pangandussüsteem on usaldusväärne ja vastupidav. Hiljutised arengud toovad tõenäoliselt kaasa karmimad laenutingimused kodumajapidamistele ja ettevõtetele ning mõjutavad majandustegevust, tööturgu ja inflatsiooni," teatas föderaalreserv.

USA intressitõus kergitas aktsiaturgusid. Aktsiaindeks S&P 500 kerkis pärast föderaalreservi otsust 0,2 protsenti. Nasdaqi indeks kerkis 0,5 protsenti, teatas Financial Times.