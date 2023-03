Neljapäev tuleb kohati vihmane

Öö vastu neljapäeva on pilvine ja ajuti sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-12, iiliti 15, saartel ja rannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on 2 kuni 7 kraadi.

Neljapäeva hommik on Hiiumaal ja mandri looderannikul selgem ja sajuta. Mandri sisealad on pilvised ja ida pool sajab ka vihma. Puhub edelatuul 5-12, iiliti 15, põhjarannikul kuni 17 m/s. Õhutemperatuur on 2 kuni 6 kraadi.

Päev on suurem osa sajuta, Eesti põhjatiib on selgema taevaga. Orienteeruvalt Virtsu-Viljandi joonest lõuna pool jääb pilvekiht taevasse. Pärastlõunal jõuab Liivi lahe ümbrusse ja Eesti lõunaserva pilvi lisaks ja õhtu on taas vihmasem. Puhub edelatuul 5-12, saartel ja rannikul iiliti kuni 17 m/s, pärastlõunal tuuleiilid vaibuvad. Õhutemperatuur on paarist kraadist rannikul 10-11 kraadini sisemaal.

Reede öö on sajune, päev üksikute vihmahoogudega. Õhtuks jõuab taas tihedam sadu. Õhutemperatuur püsib üle 0 kraadi.

Nädalavahetus jätkub plusskraadide, tugeva tuule ja sajuhoogudega. Kas pühapäeva hilisõhtu või uue nädala algus toob pöörde. Põhjakaarest murrab sisse külm, sajuhood muutuvad lumisemaks, õhutemperatuur langeb miinuspoolele.