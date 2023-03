Stoltenberg: Putin plaanib sõda jätkata

Oluline 23. märtsil kell 6.30:

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles The Guardianile, et lahingute intensiivsuse tõttu kasutab Ukraina päevas 4000 kuni 7000 suurtükimürsku Vene vägede vastu. Samas Vene Föderatsioon kasutab ligikaudu 20 000 mürsku päevas.

Stoltenberg rõhutas, et Vene president Vladimir Putin ei valmistu rahuks, vaid plaanib jätkata sõda. Seetõttu peavad lääneriigid olema valmis jätkama Ukraina toetamist laskemoona ja relvadega.

Veebruari alguses teatas The Financial Times, et Ukraina väed kasutavad iga päev ligikaudu 5000 kuni 6000 suurtükimürsku.

Sõda on tekitanud Ukrainale 144 miljardi eest kahjusid

Kiievi majanduskooli hinnangul on Vene sõjategevus Ukrainas tekitanud Ukrainale 143,8 miljardi dollari väärtuses kahjusid. Kõige suurema osa sõjakahjudest moodustavad kahjud elamutele, mis ulatuvad pea 54 miljardi dollarini.

Ukraina: Jaapan võiks olla üks Ukraina garantriikidest

Ukraina presidendi kantselei asejuhi Ihor Žovkvu ütles kolmapäeval Ukraina televisioonis, et Volodõmõr Zelenski valitsus tahab Jaapanit üheks Ukraina julgeoleku garantriigiks, vahendas Ukrinform.

Ihor Žovkvu rõhutas, et julgeolekugarantiid ei pea olema relvade andmine, vaid selle alla võib kuuluda ka sanktsioonide kehtestamine, rahaline toetus ja mittesurmav abi.

Jaapani peaminister Fumio Kishida külastas sel nädalal Ukrainat ning Žovkvu sõnul arutas Kishida Zelenskiga detailselt võimalikke julgeolekutagatisi Ukrainale. Ukraina president Volodõmõr Zelenski kinnitas teisipäeval, et sai Kishida kaudu kutse osaleda virtuaalselt maikuus G7 riikide kohtumisel.

Eelmise aasta septembris esitasid Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak ühes endise NATO peasekretäri Anders Fogh Rasmusseniga Kiievi julgeolekulepet.

John Kirby: Putin ei muutnud Vene taktikaid peale kohtumist Hiina liidriga

Ameerika Ühendriikide rahvusliku julgeoleku nõukogu esindaja John Kirby tõi esile, et Venemaa ei ole muutunud enda taktikaid sõjas Ukraina vastu peale kohtumist Hiina liidri Xi Jinpingiga, vahendas Ukrinformi korrespondent Washingtonis öeldut.

John Kirby rõhutas, et Vene president Vladimir Putini väed tapavad jätkuvalt ukrainlasi julmal viisil ning proovivad hävitada nii Ukraina linnu kui ka Ukraina riiki. Kirby sõnul on irooniline, et Vene ja Hiina liidrid tegid avaldusi, mis viitasid ÜRO hartale ja vajadusele leida rahumeelseid lahendusi kui kohe sellele järgmisel päeval ründas Vene Föderatsioon Ukrainat taas droonidega.

ISW: Venemaa pealetung Bahmutis aeglustub, kuid Avdijivka vastu ägeneb

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Vene vägede pealetung Bahmuti vastu aeglustumas, kuid Donetski linna lähistel asuva Avdijivka vastu on rünnakud ägenemas.

Vene väed edenesid Avdijivka ümbrsuses teisipäeval ja kolmapäeval ning Ukraina sõdurid tegid vasturünnakuid Avdijivka linnast kagus ja kirdes. Ukraina peastaap teatas kolmapäeval, et Vene vägede rünnakupotentsiaal Bahmuti vastu on vähenemas. Samuti on Ukraina allikad varem öelnud, et Bahmuti linnas endas on viimasel ajal olnud vähem lahinguid.

Avdijivka lahingute tähtsuse kasvu näitab ISW hinnangul ka asjaolu, et ühe Vene sõjablogija sõnul varem Vuhledari pidanud minema Vene 58. armee 136. eraldiseisva kaardiväe motoriseeritud laskurbrigaadi sõdurid saadeti hoopis Avdijivkasse. ISW rõhutas, et lisaks mainis Ukraina kaitsevägede esindaja pühapäeval, et Vene vägede suurtükituli Avdijivka vastu on ägenenud. Kõigest sellest võib mõttekoja analüütikute sõnul järeldada, et Vene väed koondavad Avdijivka ümbrusesse rohkem vägesid.