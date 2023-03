Transpordiameti juht: Hiiumaa lennuk on riigi raha kuritarvitamine

Hiiumaa ja Tallinna vahet lenda lennuk, kus on vaid kolm riigiametnikust reisijat, on riigi raha kuritarvitamine ja mugavusteenus ning seda ei peaks maksumaksja kinni maksma, ütles transpordiameti juht Priit Sauk.

Mul tilgub süda verd, sest Eesti kulutab väga palju raha ühistranspordile, mis mõnel juhul ei ole üldse ühistransport, ütles mullu novembris transpordiameti peadirektoriks asunud Priit Sauk transpordiameti ajakirjas Teejuht.

"Olen isegi teinud nüüd mõned reisid Hiiumaale ja Saaremaale ühistransporditeenuse proovimiseks ja koostööpartneritega kohtumiseks. Kui me lendame Hiiumaale ja sealt tagasi ning lennukis on vaid kolm riigiametnikust reisijat, siis ma väidan, et see on riigi raha kuritarvitamine. Tegelikult tulebki kõva häälega öelda, et see on mugavusteenus ja seda ei pea kogu ühiskond ühiselt kinni maksma," lausus Sauk.

Sauki sõnul on ka tipphooaja väline parvlaevaühendus Saaremaaga liiga tihe.

"Veebruari esimesel nädalal käisin Saaremaal, mille vahet käivad parvlaevad iga 35 minuti tagant ja on tegelikult rohkem kui pooltühjad. See on riigiressursi ülekulutamine. Tellime praegu viiendat parvlaeva, Kas see on tegelikult vajalik. Teatud hetkedel tipukoormuse juures on tõesti võib-olla ressurssi veidi puudu, aga ükski tark omanik ei investeeri tipukoormuse nõudlusest tulenevalt,2 rääkis Sauk.

Sauk lisas, et loodetavasti jõuame kunagi sinnani, et riik on tark tellija ja oma raha efektiivne kasutaja.

"Meil on veel palju areneda nii liinivõrgu planeerimise, kogu ühistranspordi korraldamise kui ka vastutuse ja struktuurijaotuse suhtes," lausus ta.

Sauki sõnul peab riik ühistranspordi tellijana jääma ausaks ning riigimehelikuks ja ütlema, kui nõudlust tegelikult ei ole. "Siis ka tegelikult sõita ja lennata ei tohiks. Seda me kahjuks ei tee ja keegi ei julge nii öelda," ütles ta.