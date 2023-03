Tartu maakohus tunnistas Allain Karuse häälte ostmises süüdi

Süüdistuse kohaselt mõjutas Allain Karuse 2021. aasta oktoobris 10 inimest kasutama nende valimisõigust Eesti kohalike omavalitsuste volikogude valimistel kindla kandidaadi poolt ehk enda või Ester Karuse poolt hääletamiseks.

Kahele inimesele lubas ta vastutasuks tasuta diislikütust, neist ühele 10 ja teisele 15 liitrit. Ühele inimesele tasus ta vastutasuks enda või Ester Karuse poolt hääletamise eest vähemalt 20 eurot sularaha.

Lisaks mõjutas Allain Karuse enda või Eester Karuse poolt hääletama, andes vastutasuks varana käsitletavat hüve. Nimelt andis Allain Karuse üle 70 eurot ühele inimesele, kes kasutas seda pärast valimisjaoskonnas käimist Valga linnas asuvast restoranist endale ja veel kuuele inimesele tellitud praadide eest tasumiseks. Vara lubamise ja andmisega, eesmärgiga mõjutada inimesi valmisõigust teostama kindla valiku kasuks, pani Allain Karuse toime kuriteod.

Lisaks süüdistati Allain Karuset ja A. Karuse AS-i ebaseaduslikult suures koguses vedelkütusega kauplemises. Kokku kaubeldi ajavahemikul 1. september 2021 kuni 13. detsember 2021 ebaseaduslikult 45 784,69 liitrit diislikütust kogumaksumusega 44 064 eurot ja kuus senti.

Kütuse müük toimus kokku 645 erineval korral ning oli kantud ühtsest tahtlusest, mistõttu on see käsitletav jätkuva süüteona. Kuna diiselkütuse eest oli äriühing varem tasunud, siis ei ole kogu summa käsitletav kuriteona saadud kasuna. Kaubeldes suures koguses ebaseaduslikult vedelkütusega, panid Allain Karuse ja A. Karuse AS toime kuriteo.

Karistuseks mõistis Tartu Maakohus täna, 23. märtsil Allain Karusele liitkaristusena rahalise karistuse 375 päevamäära ulatuses ehk summas 12 450 eurot. A. Karuse AS-ile mõistis kohus rahalise karistuse suurusega 20 000 eurot, mis jääb tingimisi kohaldamata, kui A. Karuse AS ei pane katseajal toime uut kuritegu. A. Karuse AS-lt mõistis kohus välja ka 11 016 eurot ja 15 senti ehk summa, mis vastab konfiskeerimisele kuuluva vara väärtusele.

Lisaks tuleb nii A. Karusel kui A. Karuse AS-il tasuda süüdimõistva kohtuotsusega kaasnev sundraha summas 1087,50 eurot.

Kriminaalasja arutati kokkuleppemenetluses. Kohtuotsus ei ole jõustunud, sellele on võimalik esitada edasikaebus Tartu ringkonnakohtule 15 päeva jooksul.

Prokurör: valimisvabaduse rikkumine on kuritegu

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Allar Nisu ütles, et valimisvabadus on riigi ausa toimimise jaoks oluline väärtus, mistõttu on valimisvabaduse rikkumine käsitletav kuriteona.

"Kriminaalmenetluses kogutud tõendid on nüüd ka kohtu hinnangul kinnitanud, et vähemalt kümnele inimesele pakuti varalisi hüvesid, et nad ei valiks kohaliku omavalitsuse valimistel oma südametunnistuse järgi, vaid annaksid hääle neid mõjutanud inimese suuniste põhjal. Lisaks pidas kohus tõendatuks, et süüdistatav müüs endaga seotud äriühingu kaudu ebaseaduslikult diislikütust, millega teenis kriminaaltulu."

Kriminaalmenetluse eesmärk oli prokuröri sõnul anda selge sõnum, et kuritegevus ei tasu ära ja sellele järgneb nii kuritegudega saadud tulust ilmajäämine kui ka mõjus tagajärg.

"Seetõttu taotles prokuratuur Allain Karuse karistamist 12 450 euro suuruse rahalise karistusega ja temaga seotud äriühingult kriminaaltuluna saadud 11 000 euro välja mõistmist. Lisaks karistas kohus äriühingut 20 000 euro suuruse tingimisi vangistusega. Kui äriühingu esindaja peaks aasta ja kuue kuu jooksul panema toime uue kuriteo, siis saab kohus ka äriühingule mõistetud rahalise karistuse täitmisele pöörata," märkis Nisu.

Kaitsja: Karuse ei nõustunud lõpuni süüdistusega

Karuse advokaat Madis Uusorg ütles ERR-ile, et Karuse ei soovi asja osas intervjuud anda.

"Allain Karuse on taandunud kohalikust poliitikast ja avalikust elust ning soovib teema seljataha jätta. Kokkuleppe osas pean vajalikuks märkida, et vastavasisuline otsus ei tulnud kergelt, kuna Karuse ei nõustunud lõpuni temale esitatud valimisvabaduse rikkumise süüdistusega, enda sellekohast seisukohta väljendas ta ka kokkuleppe kinnitamisel. Menetluslikel kaalutlustel, eelkõige arvestades Karuse tervislikku seisundit (ei saa kommenteerida) ja protsessile kuluvat kõigi osapoolte ressurssi, sai vastu võetud otsus lõpetada asi kokkuleppemenetluses kokku lepitud tingimustel," teatas Uusorg.

Allain Karuse oli Keskerakonna liige 12. veebruar 2018 kuni 30. detsember 2021.