Tallinn ei nõustu Viljandi maantee lõigu 2+2 teeks ehitamisega

Tallinna mure seisneb selles, et linna piires on Viljandi maantee 1+1 sõidurajaga ning ka tulevikus ei ole mõeldav ega vajalik selle laiendamine. Kui ehitada Kiili vallas asuv Kangru liiklussõlm ja Viljandi maanteelõik laiemaks, siis suureneks koormus Villjandi maantee Tallinna osale. Tihedama liiklusvooga praegune 1+1 tee aga toime ei tuleks.

"Kuigi Kangru liiklussõlm asub linnast väljas, siis see eeldab, et linn saaks lisanduva liiklusega hakkama. Ja et linna huvides justkui oleks täiendava liiikluse regioonist linna toomine. Tegelikult nii see ei ole. Linn ei näe selleks võimalust. Pigem me näeme, et linna sees liiikluskoridorid ka kitsenevad seoses ühistranspordiradade ja rattaradade loomisega," lausus Tallinna linnaplaneerija Jaan-Adam Looveer.

Transpordiameti projekteerimise üksuse juhataja Mart Michelisi sõnu neljarealine maanteelõik otseselt liiklust juurde ei too. Tema sõnul on sellel marsruudil juba praegu tihe liiklus, mistõttu olekski vaja laiemat teed.

"Seal on täna juba ligikaudu 10 000 autot ööpäevas ja seal on vaja kavandada keskpiirdega teelõiku ja antud kohas nii suure liiklusega ei ole mõistlik ega otstarbekas kavandada 1+1 keskpiirdega teelõiku. Sellepärast ongi seal lahenduses 2+2 maanteelõik," rääkis Michelis.

Looveeri sõnul võib projekteeritud lahendus olla toimiv vaid siis, kui on valminud Tallinna väike ringtee. Sel juhul oleks võimalik liiklust hajutada.

"Ütleme nii et see projekt justkui arvestaks, et linnas ka tänavat laiendataks oluliselt, aga seda ei ole plaanis ja füüsiliselt ei ole see ka võimalik, sest Viljandi maantee koridor on linna sees väga kitsas, majade ja kruntide vahel ei olegi ruumi rohkem kui võib-olla kolmele sõidurajale kokku. Tallinna mõistes võiks seda lahendust kaaluda vaid sellisel juhul, kui väike ringtee ka olemas on. Nii suurel viaduktil ei ole liikluse mõttes linna jaoks mõtet ja laiem kontekst on muidugi see, et kas praegu nii suuri liikluslahendusi üldse oleks vaja teha," rääkis Looveer.

Michelis leidis, et lahendus vaadatakse üle, kuid Kangru liiklussõlm asub Tallinnast väljaspool ja tema sõnul otseselt linna ei puuduta.

"Transpordiamet vaatab lahenduse üle. See küsimus puudutab ainult Tallinna tänavate kokku viimist, maanteed ja Kangru liiklussõlme ennast see ei puuduta. Ilmselt vaadatakse Tallinna linna kokkupuutumise koht üle ja vajadusel tehakse teatud korrektuurid, aga selle liiklussõlme enda ehitusega minnakse edasi," lausus ta.