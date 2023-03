Konkurentsiamet Saaremaa katkestusest: Elektrilevil napib planeerimisvõimet

Konkurentsiamet teatas Saaremaal detsembris osade klientide jaoks üle nädala kestnud elektrikatkestuse analüüsi kokkuvõtteks, et jaotusvõrku haldav Elektrilevi peab suurendama planeerimisoskust ja reaalset rikete kõrvaldamise võimekust.

9.–16. detsembril aset leidnud ulatuslike elektrikatkestuste uurimine näitas konkurentsiameti peadirektori Evelin Pärn-Lee sõnul, et piisav planeerimisvõimekus, sealhulgas varem välja selgitatud kompetentsete ja eritehnikaga osapoolte kontaktid, andnuks võimaluse rikked kõrvaldada ja taastada elektrivarustus Saare maakonnas kiiremini.

Elektrilevi selgitas järelevalvemenetluse käigus, et kasutab olulises osas tema kui võrguettevõtja seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks partnerite teenuseid. Elektrileviga samasse kontserni kuuluv Enefit Connect tegeleb elektrikatkestuste likvideerimise operatiivjuhtimisega ja vastutab ressursside kaasamise eest rikete likvideerimisel lähtuvalt kriisi vajadusest.

Konkurentsiamet on seisukohal, et sõltumata sellest, missugust ärimudelit kasutatakse, on Elektrilevi ise vastutav teeninduspiirkonna jaotusvõrgu käitamise, hoolduse, arendamise ja ka elektrikatkestuste kõrvaldamise eest.

Ameti hinnangul tuleb Elektrilevil rakendatav ärimudel seoses Enefit Connectist teenuste sisseostmisega kriitiliselt üle vaadata.

"Elektririkete osakaalu vähendamise seisukohast on oluline ka Elektrilevi tegevus järelevalve tõhustamisel, et tuvastada liinidele ohtlikud asjaolud (näiteks droonide abil). Näiteks kui elektriliini kaitsevööndis asuvad liinile ohtu kujutavad puud, siis peab ennekõike elektriliini käitaja ise oskama neid ohte hinnata ja vajadusel need ennetavalt koos maaomanikuga maandama," ütles Pärn-Lee.

Elektrilevi ei suutnud 1100 tarbija tarbimiskohas likvideerida riket võrguteenuse kvaliteedinõuete määrusest tuleneva elektrikatkestuse lubatud kestuse piires. Neile tarbijatele vähendas Elektrilevi võrgutasusid kokku 28 512 eurot.

