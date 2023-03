Vene luureohvitseri poeg pani Moneyvali direktori ameti maha

Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegeleva komitee Moneyval tegevdirektor Igor Nebõvajev pani ameti maha, kuna hiljuti selgus, et tema isa on Vene välisluureameti (SVR) kindral Vladimir Nebõvajev.

Igor Nebõvajev ütles teisipäeval, et lahkub ametist, vahendas moneylaundering.com.

Saksa ajaleht Bild kirjutas hiljuti, et Euroopa Nõukogu rahapesu vastase võitlusega tegeleva komitee Moneyval tegevdirektori Igor Nebõvajevi (39) isa on Vene välisluureameti (SVR) kindral Vladimir Nebõvajev. Bildi teatel on mõlemad Nebõvajevid Moskvas sisse kirjutatud samasse korterisse.

Bildi teatel nägi Nebõvajev Moneyvali juhina, millised on Euroopa riikide rahapesu-vastased meetmed. Venemaa rahapesu on aga Euroopas laialt levinud.

Euroopa Nõukogu sattus seetõttu üha suurema surve alla, et organisatsioon tagandaks Igor Nebõvajevi ametist. Eesti välisminister Urmas Reinsalu kutsus vallandama Vene kodanikke, kes töötavad Euroopa Nõukogus, mille liikmete hulgast Venemaa aasta tagasi Ukraina agressiooni tõttu välja arvati.

Kaks asjaga kursis inimest ütlesid, et Nebõvajev asus tööle teisele ametikohale Euroopa Nõukogus. Ta on töötanud Euroopa Nõukogus alates 2012. aastast.

Euroopa Nõukogu on demokraatia edendamise ning inimõiguste ja õigusriigi põhimõtete kaitsmisega tegelev rahvusvaheline organisatsioon, mille liikmed on kõik Euroopa riigid, ning ka Nõukogude Liitu kuulunud Kaukaasia riigid.

Euroopa Nõukogu tegevuse üks alusdokumente on 1950. aastal koostatud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon. Selle alusel asutati Euroopa Inimõiguste Kohus.

Euroopa Nõukogu viskas Venemaa oma ridadest välja 2022. aasta märtsis. Varem töötas nõukogus umbes 120 venelast. Umbes 90 venelast on oma töökoha säilitanud. Töökoha säilitasid peamiselt topeltkodakondsusega isikud.