USA viib vanemad sõjalennukid Lähis-Itta, uuemad saadab Aasiasse

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et USA saadab vanemad ründelennukid Lähis-Ida piirkonda ning samal ajal paigutab kaasaegsemad ründelennukid Euroopasse ja Aasiasse.

Pentagon leiab, et USA armeed ootab ees uus ajastu, kus riigi peamisteks konkurentideks on Hiina ja Venemaa. USA on juba aastaid proovinud oma kohalolekut Lähis-Idas vähendada. Samal ajal jagavad USA lennukid Süüria kohal taevast Venemaa hävitajatega, vahendas The Wall Street Journal.

Hiina suurendab Vaikse ookeani piirkonnas oma sõjalist kohalolekut. Hiljuti alustas Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Seetõttu tahab Pentagon suurendada USA sõjalist kohalolekut Euroopas ja Aasias.

Hiljuti tegi USA õhuvägi ettepaneku saata Lähis-Itta A-10 ründelennukid. Uue plaani kohaselt saadab USA Lähis-Itta A-10 ründelennukite eskadrilli. USA armee on aga otsustanud, et loobub järk-järgult sellistest lennukitest.

Umbes 40 aastat kasutusel olnud A-10 lennuk on mõeldud maaväe lähitoetuseks ning on tänu kiirlaskekahurile tõhus tankide ning punkrite hävitamiseks.

A-10 kriitikud leiavad, et lennukid on liiga aeglased, et võidelda Hiina sõjaväe vastu. Mõned eksperdid siiski leiavad, et Lähis-Idas saab neid lennukeid endiselt kasutada. See võimaldab Pentagonil nüüd saata kaasaegsed hävitajad Vaikse ookeani piirkonda ja Euroopasse.

"Oluline on saata Vaikse ookeani piirkonda kõige sobivamad lennukid. A-10 on endiselt oluline selle missiooni jaoks, mida keskväejuhatus (CENTCOM) viib läbi Lähis-Idas," ütles USA õhujõudude erukindral Larry Stutzriem.

Iraagis on endiselt umbes 2500 USA sõdurit, Süürias on umbes 900 USA sõdurit.

Jaanuaris viisid USA ja Iisrael läbi suure ühisõppuse. Õppusel osales umbes 100 USA lennukit. Lisaks osales õppusel USS George H. W. Bush lennukikandja koos eskortlaevadega. Washington proovis nii demonstreerida, et USA suudab kriisiolukorras oma sõjalist kohalolekut Lähis-Idas kiiresti suurendada