Roheline pööre on saamas inimestele tajutavama vormi. Kas sundrenoveerimisele on alternatiiv? Kuidas jätta inimestele ka elektriautode saabudes alles liikumisvõimalused? Ja mis ikkagi toimub Keskerakonnas? ETV saates "Esimene stuudio" on täna Euroopa Komisjoni volinik Kadri Simson.