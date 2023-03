Eesti on elatustasemelt EL-i 17. riik

Eesti oli Euroopa Liidu statistikaameti esialgse hinnangu kohaselt 2022. aastal elanike ostujõu pariteedi (PPS) alusel EL-is suhteliselt rikkuselt 17. riik, Eesti elanike elatustase on 13 protsenti madalam EL-i keskmisest.

Eurostati kiirhinnangu põhjal oli Eesti sisemajanduse koguprodukt (SKP) ühe elaniku kohta hinnataset arvestades 2022. aastal 87 protsenti Euroopa Liidu keskmisest. 2021. aastal oli see 89 protsenti EL-i keskmisest.

Viimati liitunud liikmesriikidest on Eestist kõrgema elatustasemega Leedu (16. koht), Tšehhi (15.), Sloveenia (14.) ja Küpros (13.), varem liitunutest on Eestist taga pool Hispaania (18.), Portugal (21.) ja Kreeka (25.).

Arvutuslikult kõige kõrgema ostujõuga olid Luksemburgi (261 protsenti EL-i keskmisest) ja Iirimaa (234 protsenti) elanikud. Kõige vaesemad olid Bulgaaria (59 protsenti keskmisest), Slovakkia (67 protsenti) ja Kreeka (68 protsenti).

Euroopa Liidu riikide ostujõud Autor/allikas: Eurostat

Luksemburgi kõrget ostujõudu seletab Eurostat sellega, et riigis käivad tööl välismaalased, kes panustavad sealsesse majandusse, kuid ei lähe arvesse selle elanikena, mistõttu tuleb SKP elaniku kohta kõrgem. Iirimaa puhul suurendab riigi SKP-d see, et seal asub suurel hulgal hargmaiste suurettevõtete peakortereid, mille tulu läheb küll Iirimaa SKP arvestusse, kuid tegelikult saavad selle omale ettevõtete tegelikud omanikud, kes ei pruugi Iirimaal elada.

Eurostat avaldab lõpliku ja täpsustatud andmestiku juunis.