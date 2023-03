Soome otsib võimalusi päästa avalik sektor võlasoost

Avaliku sektori tasakaalustamist peavad oluliseks kõik poliitilised jõud.

Soome avalik sektor on võlasohu vajunud juba viisteist aastat järjest. Praegu on Soome avaliku sektori võlg umbes 200 miljardit eurot, sellest riigivõlg umbes 140 miljardit eurot. Samal ajal nõuavad paljud avaliku sektori töötajad jätkuvalt oma töötingimuste parandamist, sealhulgas palgatõusu.



Neljapäeval lõppes vedurijuhtide streik ja reede hommikul väljuvad rongid siit Helsingi Keskraudteejaamast juba normaalse graafiku alusel. Pinged töötajate nõudmiste ja vajaduse vahel avaliku sektori võlakoormat vähendada, aga jäävad püsima.

Rahandusministeeriumi aruande ühe autori, rahandusministeeriumi rahvamajanduse osakonna juhataja Mikko Spolanderi sõnul tuleb avaliku sektori puudujäägi vähendamiseks kasutada kõiki vahendeid.

"Piirata kulude kasvu vahetute säästumeetmetega, kiirendada tulude kasvu makse tõstes või siis parandades majanduse tulutekitamisvõimekust,

parandades tööhõivet, tootlikkust, konkurentsivõimet nii, et majanduses tekkib rohkem tulusid, mida võib siis kasutada ka avalikus sektoris," sõnas Spolander.

Ka Soome tööandjad leiavad, et kärpeid ei tohi võlakoormuse vähendamise ning riigieelarve tasakaalustamise võimaluste hulgast välja jätta.

"On vaja kulude kohandamist, nõndanimetatud täpse euro poliitikat, eri alamsektorite läbivalgustamist. Peale selle on vaja veel elemente, mille abil arendada majanduskasvu, siin on kõige tähtsam roheline kasv ja sellealane oskusteave, haridus, sellised elemendid, kuid vaja on mõlemaid," Soome Ettevõtluse Keskliidu direktor Petri Vuorio.

Peamiselt Sotsiaaldemokraatliku Parteiga koostööd tegevad ametiühingud aga leiavad, et säästumeetmed ja kärped peavad jääma kõige viimaseks vahendiks.

SAK Kasvu ja mõjutamise osakonna juhataja Jyrki Konola ütles, et kõigepealt tuleb kasutada neid vahendeid, mis viivad majanduse kasvule, mis muidugi aitab avalikku sektorit.

"Me ei taha, et vaesed peaksid selle olukorra eest kõige rohkem maksma, vaid meil on võimalus kõige rohkem kärpida näiteks ettevõtlustoetusi," lausus Vasakliidu rahvaesindaja Mai Kivelä.

Ajal, mil valimisteni on jäänud veidi üle nädala, juhivad küsitluste põhjal Koonderakond, mis liberaalset majanduspoliitikat ajava paremparteina peab avaliku sektori tasakaalustamist väga oluliseks. Neil kohe kannul on aga sotsiaaldemokraadid ning parempopulistlikud Põlissoomlased, kellest viimaste ennustuste kohaselt võib saada ka uue Eduskunna suurim partei.