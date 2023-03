Valitsus muutis eelmise aasta energiahinna kompenseerimise korraldust

Muudetud sõnastuse kohaselt saab neist vahenditest kompenseerida energiakulusid ka möödunud aasta oktoobrist detsembrini.

Rahandusminister Annely Akkermanni sõnul kulus sel vahemikul energiakulude leevendamiseks 55 miljonit eurot, mis kaeti osaliselt aasta algusest üle jäänud kompensatsiooniraha ja osalt CO2 müügi arvelt.

"Esialgu oli valitsuse otsus tehtud energiahinna leevendusmeetmeteks kuni märtsini, aga sealt jäi jääk ja selle jäägi arvelt otsustati ka sügisel energiahinda leevendada. Selle jäägi arvelt oktoobrist detsembrini kulus kõigi kolme energialiigi leevendamiseks 55 miljonit eurot, millest 57 protsenti oli CO2 kvoodi müügi arvelt ja 23,65 miljonit valitsuse reservi jääkidest," rääkis Akkermann.

Möödunud aasta energiahinna kompenseerimise reservist jäi üle veidi rohkem kui 13 miljonit eurot, mis kantakse käesoleva aasta reservi.

"See kantakse üle vabaks jäägiks järgmisse aastasse, aga praegu on energiahinnad nii palju langenud, et selliseid kompensatsiooniomeetmeid praegu ette näha ei ole, et vaja läheks," rääkis Akkermann.