Läti keskpanga juht: inflatsiooni veab nüüd ahnus

Läti keskpanga juht Martinš Kazaks ütles, et Venemaa sõjaline tegevus pole enam hinnatõusu peamine vedaja. Kazaksi sõnul veab inflatsiooni nüüd ahnus.

Kazaks kaitses Euroopa Keskpanga (ECB) karmi rahapoliitikat. Tema sõnul on inflatsioon endiselt liiga kiire ja hinnatõusu tuleb pidurdada, vahendas LSM.

"Inflatsiooni veab osaliselt ahnus. Esmapilgul oli selge, mis hinnatõusu põhjustas. Selle põhjuseks oli Ukraina sõda. See tõi kaasa energiahindade tõusu, geopoliitilise ebakindluse, sealhulgas tarneahelate probleemi. Rääkides Lätist, siis Venemaa algatatud sõda pole enam inflatsiooni peamiseks vedajaks," ütles Kazaks.

"Nüüd oleme liikunud teiste aspektide juurde. Ettevõtjad tõstavad hindasid, tõenäoliselt seetõttu, et kuna kõik hinnad tõusevad. Mitte ainult kaupade müüjad, vaid ka tootjad tõstavad hindasid. Kui me vaatame kasumimarginaale, siis need pole Lätis ja Euroopas märkimisväärselt vähenenud," lisas Kazaks.

Euroala kiireim hinnakasv oli veebruaris 20,1 protsendiga Lätis. Kiireima hinnakasvuga Lätile järgnes 17,8 protsendiga Eesti ja 17,2 protsendiga Leedu.