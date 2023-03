Toompea loss valmistub uueks riigikogu koosseisuks

Toompea loss valmistub riigikogu uue koosseisu vastuvõtmiseks. See tähendab lahkuvate riigikogulaste kabinettide remonti, aga ka fraktsioonide kolimist uutesse ruumidesse.

Toompea lossi esimesel korrusel, kus riigikogulaste kabinetid ehk toad, käib remont, mis peab valmis saama siis, kui uus koosseis tööd alustab. Need, kes riigikokku enam ei pääsenud, on oma asjad kokku pakkinud ja lahkunud. Nii saavadki toad uute tulijate jaoks värskema ilme.

Riigikogu liikmete toad on üsna erinevad: mõned parema vaatega ja suuremad ning teised tunduvalt väiksemad. Mõned istungitesaalile lähemal, mõned riigikogulased peavad aga oma kabinetist võtma ette pika teekonna, et õigeks ajaks saali hääletama jõuda. Vabalt igaüks omale tuba valida ei saa

"Ei ole niimoodi, et oma meeldimise järgi saab. Seda loositakse neile. Ehk siis vabad kabinetid lähevad riigikogu liikmete ja fraktsioonide vahel loosi. Kuidas kellelgi parem käsi on, nii ta saab toa endale," sõnas riigikogu kantselei majandusosakonna juhataja Argo Koppel.

Kolima peavad ka fraktsioonid. Kui eelmises koosseisus oli viis fraktsiooni, siis nüüd lisandus Eesti 200 ning ka neil on vaja oma ruumi ehk siis suuremat tuba, kuhu mahub koos nõunike ja ministritega koosolekut pidama.

Nii kolib Eesti 200 fraktsioon pika lauaga ruumi, mille ümber pidas nõu Isamaa fraktsioon. Veelgi varem kuulus see tuba aga Res Publica fraktsioonile, kes kolis siia 2003. aastal. Isamaa fraktsioon on nüüd koosseisu väikseim ja nende uued ruumid on samuti kitsamad.

"Nagu ikka koosseisude vahetuse puhul, peame maja sees ümbertõstmisi tegema ja seekord sai tõstetud nii, et maaelukomisjon sai teised ruumid ja Isamaa sai tõstetud sinna," sõnas Koppel.

Keskerakond pidi vahetama ühe suurema ruumi väiksema vastu. Paigale jäid sotsiaaldemokraadid ja EKRE ning ka Reformierakond, kes on istungitesaali rõdu naabruses paiknenud peaaegu erakonna asutamisest alates. Aegade jooksul on ka seda ruumi suuremaks ehitatud ja lauda pikendatud. Suuremaks seda ruumi enam ehitada ei anna ning nüüd tuleb reformierakondlastel nuputada, kuidas saaks lauda pikendada nii, et selle ümber mahuksid nõu pidama 37 fraktsiooni liiget koos erakonna ministritega.