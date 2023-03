Vene väed ründasid öösel Ukrainat droonide ja rakettidega

Oluline 24. märtsil kell 07.04:

- Vene väed ründasid öösel mitmeid Ukraina oblasteid droonide ja rakettidega;

- Podoljak: Zelenski ja Xi telefonikõne viibib hiinlaste positsiooni ebaselguse tõttu;

- Pentagon: Xi Jinpingi visiit Moskvasse on murettekitav signaal;

- ISW: Prigožin pehmendas enda retoorikat Vene kaitseministeeriumi vastu.

Vene väed ründasid öösel mitmeid Ukraina oblasteid droonide ja rakettidega

Krõvõi Rihi sõjalise administratsiooni juhi Oleksandr Vilkuli teatel ründasid Vene väed öösel Krõvõi Rihi linna Shahed droonidega, millest mõned tabasid enda sihtmärke.

Samuti oli Ukraina sotsiaalmeedia teatel plahvatusi kuulda Odessas, vahendas Interfax-Ukraina.

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkond teatas hiljem, et Ukraina õhutõrje hävitas kaks Vene Kh-59 raketti.

Vene väed pommitasid Sumõ oblasti asulaid

Sumõ oblasti võimude teatel pommitasid Vene väed korduvalt Novoslobidske, Bilopillia, Velõka Põsarivka ja Hluhhivi asulaid. Teadaolevalt keegi rünnakutes viga ei saanud.

Podoljak: Zelenski ja Xi telefonikõne viibib hiinlaste positsiooni ebaselguse tõttu

Ukraina presidendi administratsiooni kantselei juhi nõuniku Mõhhailo Podoljaku sõnul on Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Hiina liidri Xi Jinpingi vahel plaanis telefonikõne arutamaks Hiina rahuplaani, kuid see viibib, kuna Hiinal ei ole praegu selget seisukohta selle kohta, mil määral ta osaleb Ukraina ja Venemaa Föderatsiooni vaheliste sõjaliste küsimuste lahendamises.

Hiina president Xi Jinping lubas varem Volodõmõr Zelenskile helistada ning püüda vahendada Venemaa ja Ukraina vahel sõjas rahu. Mitmed vaatlejad ei pea aga Hiina positsiooni selles küsimuses neutraalseks, eriti arvestades Xi Jinpingi hiljutist riigivisiiti Moskvasse, kus ta kohtus ka Vladimir Putiniga, kellega ta muuhulgas arutas Hiina välja pakutud rahuettepanekut.

Mõhhailo Podoljaku sõnul on võimaliku Xi Jinpingi ja Volodõmõr Zelenski telefonikõne korraldamisse kaasatud nii Ukraina presidendi kantselei ülem Andri Jermak kui ka riigi välisminister Dmõtro Kuleba, teatas Interfax-Ukraina.

Pentagon: Xi Jinpingi visiit Moskvasse on murettekitav signaal

USA kaitseministri Lloyd Austini sõnul on Hiina liidri Xi Jinpingi mitmepäevane riigivisiit Moskvasse murettekitav signaal Hiina toetusest Venemaale. Austin lisas, et Hiina pole veel saatnud Venemaale surmavat sõjalist abi.

Rootsi parlament kiitis heaks Archer suurtükkide ja Leopard tankide saatmise

Rootsi Riksdag toetus ettepanekut saata Ukrainale sõjalise abi raames Archer iseliikursuurtükke ning Leopard 2 tanke, vahendas Interfax-Ukraina. Samuti saadetakse Ukrainale tankitõrjerelvi ja moona. Lisaks sellele saadab Rootsi Suurbritanniale 14 Archer iseliikursuurtükki asenduseks brittide poolt Ukrainale lubatud AS90 iseliikursuurtükkide asemel.

ISW: Prigožin pehmendas enda retoorikat Vene kaitseministeeriumi vastu

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Vene Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin asunud pehmendama enda retoorikat Vene kaitseministeeriumi vastu, kuna kardab oma palgasõdurid Bahmuti lahingutes kaotada.

Jevgeni Prigožin hoiatas hiljuti avaldatud videos muret võimaliku Ukraina vastupealetungi osas. Prigožini väidetud numbrid reservis olevate Ukraina vägede kohta olid väga suured ning need seadis muuhulgas kahtluse alla teine tuntud sõjablogija Igor Girkin. ISW hinnangul püüdis Prigožin Ukraina vasturünnaku ohtu suuremaks puhuda, et saada Vene kaitseministeeriumilt rohkem varustust ja relvastust. Mõttekoda juhtis tähelepanu, et Prigožin on hiljuti asunud peale enda palgasõdurite rääkima positiivselt ka Vene regulaarvägedest ja Tšetseeniast pärit võitlejatest.

Eraldiseisvalt teatas Bloomberg hiljuti, et Jevgeni Prigožin on asunud oma tähelepanu Ukraina asemel Aafrika peale viima. ISW tõi ka esile, et Prigožin ei taha nimetada Vene-Ukraina sõda Venemaa võitluseks NATO vastu ning seadis kahtluse alla ka väite nagu Kiievis oleks võimul natsid. Mõlemad väiteid on levinud Kremli propagandas. Prigožin rõhutas, et Venemaa võitleb ukrainlaste ja venevastaste palgasõduritega, kellel on NATO antud varustus.

Jevgeni Prigožin pidas ka naeruväärseks Vene väejuhatuse eeldust kallaletungi planeerides, et NATO ei aita Ukrainat sõjaliselt. Prigožin samas toetas Venemaa jätkuvat sõda Ukraina vastu, kuid polnud kindel selle edus. Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja kutsus üles ukrainlasi mitte alahindama ja vältima sisemisi konflikte Venemaal.

Jevgeni Prigožini prognoos võimalike Ukraina vastupealetungi suundade kohta, nooled suunduvad nii Vene Belgorodi oblastisse kui ka Luhanski kui ka Donetski oblastisse Autor/allikas: Kuvatõmmis Jevgeni Prigožini pressiteenistuse poolt avaldatud videost

Jevgeni Prigožinil pole sõjalist haridust ning ei ole selge, millel tema väiteid Ukraina vägede käitumise kohta põhinevad.