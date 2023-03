USA ründas Süürias Iraaniga seotud grupeeringuid

Ameerika Ühendriikide relvajõud tegid neljapäeva õhtul mitmeid õhurünnakuid Süürias Iraaniga seotud grupeeringute vastu, keda USA süüdistab droonirünnakus Süüria kirdeosas, mille tõttu hukkus neljapäeva päeval üks ameeriklane. Samas droonirünnakus sai veel viis USA sõdurit viga.

USA kaitseministeerium teatas nii droonirünnakust kui ka vasturünnakust neljapäeva õhtul. USA luure hinnangul oli rünnakus kasutatud ründedroon Iraani päritolu, mis tõenäoliselt suurendab veelgi pingeid Washingtoni ja Teherani vahel, vahendas Reuters.

USA kaitseministri Lloyd Austini sõnul andis vasturünnakuks käsu USA president Joe Biden ning sihiks võeti Iraani revolutsioonilise kaardiväega seotud grupeeringud Süürias. Austin kinnitas, et USA vasturünnak oli reaktsiooniks nii neljapäeva päeval toimunud rünnakule kui ka varem toimunud rünnakutele Süürias asuvate koalitsioonivägede vastu.

Iraaniga seotud grupeeringud on USA vägesid alates 2021. aastast rünnanud ligikaudu 78 korda, teatas USA armee kindral Erik Kurilla, kes vastutab USA vägede eest Lähis-Idas. Kurilla hoiatas neljapäeval USA esindajatekoja relvajõudude komisjonile enda ülevaates, et Iraani režiimi käsutuses on Lähis-Ida suurim ja võimekaim mehitamata lennuvahendite vägi.

Iraan ja Venemaa toetavad Süüria kodusõjas Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi. Süürias asub ka ligikaudu 900 USA sõdurit.