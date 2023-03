Milley: Iraan võib tahtmise korral tuumarelva ehitada paari kuuga

USA staabiülemate ühendkomitee ülem kindral Mark Milley ütles neljapäeval USA Kongressile, et Iraani islamivabariik võib soovi korral ehitada endale tuumarelva paari kuuga. Kindral Milley prognoos on märksa lühem kui senised USA ametiisikute avalikud hinnangud. Milley lisas, et vajaliku tuumamaterjali võib Iraan kokku koguda juba vähem kui paari nädala jooksul, vahendas The Wall Street Journal.

Vaatlejad juhtisid tähelepanu, et Mark Milley ütles oma kommentaarid kohe enda sõnavõtu algus, mitte küsimustevooru käigus. Kindral Milley lubas, et Ameerika Ühendriigid ei luba Iraanil ehitada töökorras tuumarelva (fielded nuclear weapon). Milley lisas, et USA relvajõude käsutuses on mitmeid valikuid, mida riigi juhtkond võib kaaluda vastusammudena võimalikule Iraani tuumapommi ehitamisele.

USA luureagentuurid hindasid veebruaris, et Teheran pole veel astunud samme, mis oleksid tarvilikud, et tuumamaterjal muuta tuumapommiks. CIA peadirektor William Burns ütles eelmisel kuul CBS-le, et nende hinnangul ei ole Iraani kõrgeim usujuht veel teinud otsust, et kas peaks jätkama tuumapommi ehitamise programmiga. Vastava programmi peatas Iraan 2003. aastal.

Varem Iraani tuumaprogrammi piiranud Iraani tuumaleppe taaselustamise kõnelused on samas ummikus. Tuumalepe lepiti 2015. aastal kokku tollase USA presidendi Barack Obama administratsiooni poolt ning sellest taandus 2018. aastal järgmine USA president Donald Trump.

Iraan on alati väitnud, et nende tuumaprogramm on rahumeelne. Samas on tegu ainsa riigiga, millel pole tuumarelvi, mis samas on tootnud 60 protsendini rikastatud uraani. Tuumarelvade tegemiseks rikastatakse uraani 90 protsendini.

USA valitsusametnikud pole varem soostunud ütlema, et kui kaua Iraanil kuluks tuumapommi ehitamiseks. Eraviisiliselt on samas allikad kinnitanud, et Iraanil võiks tuumapommi ehitamiseks kuluda aasta või paar. Mõned Iisraeli ametiisikud on sama hinnanud. USA asekaitseminister Colin Kahl on eraldiseisvalt varem USA seadusandjatele öelnud, et Iraan võib soovi korral tuumapommiks vajaliku tuumamaterjali kokku koguda 12 päevaga.

Crowni Lähis-Ida uuringute keskuse (Crown Center for Middle East Studies) direktor Gary Samore rõhutas The Wall Street Journalile, et Iraani tuumarelva ehitamise ajaraami osas on suur ebamäärasus, kuna keegi tegelikult ei tea kui kaua kuluks Iraanil tuumapommi ehitamise programmi taaselustamisega aega.

Kindral Mark Milley oli eelmisel kuul Iisraelis ning kahe riigi relvajõudude esindajad arutasid omavahel ka Iraani tuumaprogrammi küsimust, meenutas The Jerusalem Post. Iisrael on varem lubanud, et nad ei luba Iraanil tuumarelva ehitada ning USA ja Iisraeli relvajõud on korraldanud mitmeid suuri ühisõppuseid.