Tallinnas Jõe tänaval vigastati remondiga gaasitrassi

Häirekeskus sai reede hommikul kell 9.09 teate, et kaevetööde käigus vigastati gaasitrassi.

Päästeametist öeldi, et lähimast kuuest majast evakueeriti inimesed ning kohal on gaasiavarii tehnikud. Keskpäevaks oli kõik inimesed evakueeritud.

Ohualaks on määratud Jõe tänaval 100 meetrit ning see kehtis ka keskpäeval. Suletud on alasse jääv rahvusraamatukogu.

Kell 11.55 lubati evakueeritud inimesed hoonetesse tagasi ning avati liiklus jalakäijatele.

Piirkonda läbib gaasitrass, mille mõlemad kraanid keerati kinni kella 11.05-ks.

Kuivõrd gaasi immitses surve tõttu siiski torust läbi, jättis päästeamet ohutsooni jõusse. Töödejuhi sõnul oli kella 11.40-ks surve tekitatav heli madalamaks muutunud ehk on lootust, et kogu gaas on torust välja tulnud.

Tegu on AS-ile Gaasivõrk kuuluva gaasitorustikuga. Gaasivõrgust öeldi, sulgemispiirkonnas on 16 gaasitarbijat, tegemist on äriklientidega ehk kontorihoonetega. Kell 12.45 ütles päästeamet, et gaasivarustuse taastamine võib piirkonnas aega võtta kuni neli tundi.

Päästeametist öeldi, et olukorraga tegeldakse äärmise tõsidusega, sest kui gaas peaks kogunema ühte kohta, tekib plahvatusoht. Päästeametnikud tegelevad piirkonnas õhu gaasikontsentratsiooni mõõtmisega.

Kui leke on täielikult likvideeritud, käivad päästeametnikud gaasikontsentratsiooni taset mõõtmas ka kõigis kuues hoones, kus inimesed evakueeriti.

Viga ükski inimene ei saanud.

Jõe tänaval toimuvad tänava rekonstrueerimistööd.