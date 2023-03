Hiiumaa vallavanem: riigi ülesanne on tagada ühendused üle Eesti

Transpordiameti juht Priit Sauk ütles transpordiameti ajakirjas Teejuht, et Hiiumaa ja Tallinna vahet lendav lennuk, "kus on vaid kolm riigiametnikust reisijat", on riigi raha kuritarvitamine ja mugavusteenus ning seda ei peaks maksumaksja kinni maksma. Samuti ütles ta, et tipphooajavälisel ajal on parvlaevaühendus Saaremaaga liiga tihe.

"Minu meelest väga kahetsusväärne, et üks riigiametnik selliseid sõnumeid välja saadab. Tundub, et ta ei ole endale päris hästi aru andnud, millist ametit ta juhib," ütles Tasuja ERR-ile.

Tasuja sõnul esitas Sauk oma väljaütlemistes ka valeväiteid. "Justkui lennureisijaid ei oleks. "Tegelikult statistika, mis meil lennureiside kohta on, ütleb väga selgelt, et lennureisid on kasvutrendis, eelmine aasta oli 12 protsenti rohkem lennureisijaid kui aasta varem. Keskmine lennutäituvus kasvab ja ma arvan, et nüüd ka see uus, suurem, mugavam lennuk toob veel täiendavalt reisijaid siia juurde. Ehk puhtalt täituvuse osas ei ole ma samuti nõus selle väitega, et käib kolm ametnikku ühe lennuga," lausus Tasuja.

Tasuja tuletas Saukile meelde, et ka Hiiumaa puhul on tegemist Eesti riigiga. "See ei ole mugavusteenus, riigi ülesanne on tagada võimalused ja ühendused üle kogu riigi," sõnas Tasuja.

Ta tõi välja, et Hiiumaa puhul on lennuühendus veel väga oluline meditsiinilistel põhjustel.

"Arvestades Hiiumaa väiksust ja patsientide keskmist arvu, siis meil paljud eriarstid saarel kohapeal ei tööta. Ja see on ka loogiline, nendel igapäevast tööd olekski liiga vähe, nad käivad Tallinna haiglates oma töövahetusi tegemas ja selleks nad kasutavad just lennukit. Arvestades arsti tööajakulu ja seda kui tihe üldse arsti tööpäev on, siis ma tõesti ei kujuta ette, kui arst peaks näiteks bussiga tulema - neli tundi sõitu, jõuaks kell 12 siia selleks, et kell neli uuesti asjad kokku panna ja tagasi hakata liikuma ja jälle neli tundi sõitu. Samas kui lennukiga saab poole tunniga siia, poole tunniga pärast mugavalt tagasi. Meie teada on Hiiumaa haiglal umbes 15 arsti, kes regulaarselt käivad erinevatel aegadel vahetusi tegema. Ka selles võtmes on ülioluline see, et meil oleks stabiilne ja kindel lennuühendus," rääkis Tasuja.

"Võib-olla mandrimaa peal ei tunnetagi seda, kuivõrd see 20 pluss kilomeetrit vett, mis Hiiumaa ja mandri vahel on, meie elu mõjutab, kuivõrd me peame oma elu selle mere ja mereühenduse järgi sättima," ütles Tasuja veel.

Tasuja sõnul Hiiumaa jaoks on laevaühenduse puhul tegemist maantee pikendusega.