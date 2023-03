Kalevi jahtklubi hakkab mais Piritale uut sadamahoonet ehitama

Jahtklubi on uue hoone ehitamist pikalt kavandanud ning tänavu kevadel peaks ehitus lõpuks pihta hakkama. Roosma sõnul on vaja veel teha mõned eeltööd ja kui kõik läheb plaanipäraselt, algab sadamahoone ehitus mais.

Uus hoone on kavas valmis ehitada aastaga ehk eesmärgiks on see enne järgmist hooaega valmis saada, ütles ta.

Hoone ehitus läheb maksma ligikaudu kolm miljonit eurot, osa sellest tuleb pangalaenust, osa jahklubi liikmetelt, lausus Roosma.

Kavas on koos jahtklubi hoonega ehitada ümber ka sealsed platsid.

Kalevi jahtklubi kuulutas 2020. aasta alguses välja arhitektuurikonkursi uue sadamahoone projekteerija leidmiseks. Osalema kutsuti viis arhitektibürood, kus kõigis töötavad purjetajad ja Kalevi jahtklubi liikmed. Võidutöö valiti "Kompleks", mille autoriks on arhitekt Ülar Mark arhitektuuribüroost Mark.

Tallinnal on omakorda plaan ehitada ümber teisele poole Pirita jõge jääb tribüüni lähistele jääv ala, kus praegu autod pargivad. Kava järgi autode parkimine kaob ning sinan luuakse erinevad vaba aja veetmise võimalused.