Sikkut: saartega peab olema tagatud tihe ühendus nii laeva kui lennukiga

"Transpordiameti juht Priit Sauk kirjeldas tihedat lennu- ja parvlaevaühendust mandri ja saarte vahel kahetsusväärselt riikliku ülekulutamisena ning lennuühendust ekslikult lausa mugavusteenuseks. Sellist – kahjuks väga Tallinna-keskset – vaadet on varemgi kokkuhoiu argumendiga üritatud avalikkusele maha müüa," ütles Sikkut ERR-ile.

"Saarlased ütlevad selle jutu peale irooniliselt, et muidugi oleks lihtsam kui kõik elaks pealinnas. Tegelikult peab aga kaasaegne riik seisma selle eest, et saartega oleks tagatud tihe ühenduvus nii parvlaeva kui lennukiga - ka siis, kui reisijate arv on mingil perioodil madalam," lisas ta.

Sikkuti sõnul võibki Tallinnas see asjaolu ununeda, et saarte elanikud peavad kogu oma elu just laeva- ja lennugraafiku järgi sättima.

"Aga pole hullu, kui ununeb, tuletame siis jälle meelde - Hiiumaa ja Saaremaa on osa Eestist ning kogu riigi transporti korraldades ei saa tähtsaimat ehk regionaalpoliitilist aspekti ära unustada. Kaugemate piirkondade ühenduvuses tuleb esikohale seada just regionaalpoliitika, mitte kasumlikkus," ütles Sikkut.

"Ja see on vahel sõna otseses mõttes eluküsimus. Näiteks ilma Hiiumaa lennuühenduseta ei saaks Hiiumaa Haigla pakkuda nii kvaliteetset raviteenust kui täna, sest enamik arste tuleb saarele Tallinnast ja on suur vahe, kas sõit tööle kestab 30 minutit või 3,5 tundi. Neljapäeva hommikul lendas Hiiumaalt mandrile tosin inimest, reedeti aga enamik mandrilt Saaremaale lennureisi eelistavatest elanikest piletit ei saagi – lennukid on viimse kohani täis. Parvlaevaliikluses näeme kuude lõikes pidevaid uusi üleveorekordeid nii sõidukite kui reisijanumbrites ning uuele kõrghooajale lähevad saarte ettevõtjad vastu murega, kuidas riik tipuaja nõudluseks valmis on. Näiteks kolme viimase aasta võrdluses on veebruarikuine sõitjate arv nii Saaremaa kui Hiiumaa liinil kasvanud 87 000 reisijalt rohkem kui 113 000 reisijani tänavu. Seda siis turismihooaja väliselt," rääkis minister.

Sikkut tõdes, et kuludel tuleb loomulikult silma peal hoida ning graafikuid peab kohandama vastavalt inimeste liikumisvajadusele ning seda tuleb teha kogu Eesti ühistranspordis, et inimesed saaksid ka ilma autota sihtkohtadesse, kuhu vaja, ning ajal, mil vaja.

"Samas on jälle kohatu transpordiameti etteheide "riiklikule priiskamisele" kui ameti enda korraldatud hange Hiiumaa lennuühendusele päädis sellega, et liinile toodi varasemast pea poole suurem lennuk – 19-kohalise asemel 33-kohaline. Samas näitab statistika, et keskmine kasutatavus suure lennukiga isegi tõusis ning veebruarikuine keskmine lennuki täituvus Hiiumaa liinil ka oluliselt suurema lennukiga oli 57 protsenti," ütles Sikkut veel.

Transpordiameti juht Priit Sauk ütles transpordiameti ajakirjas Teejuht, et Hiiumaa ja Tallinna vahet lendav lennuk, "kus on vaid kolm riigiametnikust reisijat", on riigi raha kuritarvitamine ja mugavusteenus ning seda ei peaks maksumaksja kinni maksma. Samuti ütles ta, et tipphooajavälisel ajal on parvlaevaühendus Saaremaaga liiga tihe.