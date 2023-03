Sauk paneks saarte ja mandri vahele kahe asemel ühe lennuki

Transpordiameti peadirektor Priit Sauk ütles, et ametil on kolme transpordiliigi korraldamiseks puudu üle 20 miljoni euro. Säästu leiaks tema sõnul erinevate liinivõrkude optimeerimisest.

Sauk jäi Hiiumaa ja Saaremaa vallajuhtide kriitikalavaiini alla kui ütles transpordiameti ajakirjas Teejuht, et Hiiumaa ja Tallinna vahet lendav lennuk, "kus on vaid kolm riigiametnikust reisijat", on riigi raha kuritarvitamine ja mugavusteenus ning seda ei peaks maksumaksja kinni maksma. Samuti ütles ta, et tipphooajavälisel ajal on parvlaevaühendus Saaremaaga liiga tihe.

Reedel ütles Sauk "Aktuaalsele kaamerale", et rääkis pelgalt faktidest ning tema kohus on korraldada säästlikku transporditeenust.

"Ma arvan, et see on riigiameti ja iga inimese kohustus säästlikult riigi ressursiga ümber käia ja kuna me praegu hakkame valmistama ette uusi hankeid, siis need diskussioonid on alanud ka kohalike omavalitsustega ja selle tõttu võtavad nad ka täna kriitilisemalt meie vastu sõna," ütles Sauk.

Sauk rääkis, et busside, lennukite ja laevade opereeritud kokkulepitud mahus on vaja leida lisaraha või muuta teenust.

"Tegelikkus on see, et täna kolme transpordiliigi võetud kohustuste ja lepingute täitmiseks meil on eelarvest puudu enam kui 20 miljonit," sõnas Sauk.

Lennugraafiku optimeerimine annaks kuni kaks miljonit säästu

Sauk rääkis, et istus neljapäeval koos Saaremaa, Hiiumaa omavalitsuste esindajate ja transpordi korraldajatega ning otsus lennutranspordis säästuvõimalusi.

"Täna lendab kummalegi saarele eraldi lennuk, see tähendab kahe eraldi lennuki hooldust, meeskonnakulusid ja kõike muud. Me pakkusime võimaliku uue hankena lahendust, et leppida kokku graafiku, mis võimaldaks ühe lennukiga sõita mõlema saare vahelt. Ja meie hinnangul hoida kokku kuskil 25 protsenti kuludest lennuühendustele saartega. See on raha kuskil 1,5 kuni kaks miljonit eurot," rääkis Sauk.

"See oleks näiteks graafikuga. Käib lennuk ühel hommikul kõigepealt ära Kuressaares, tuleb Tallinnasse tagasi, siis käib ära Kärdlas ja tuleb tagasi. Ja näiteks päevad vahelduvad, kolm päeva ühtemoodi, kolm päeva teistmoodi. Pakkusime sellist lahendust. Kui me riigina tellime lende näiteks Hiiumaale hommikul ja õhtul, siis tegelikult see lennuk päev otsa seisab. Püsikulu oleks vahepeal võimalik optimeerida, kui ta vahepeal ka lendab," sõnas tippametnik.

"Kahjuks omavalitsused arvavad, et jätkuvalt peaks lendama tihedamalt ja suuremate lennukitega ja võib-olla ei ole nende jaoks nii oluline, et see aasta keskmine täituvus on endiselt 50 protsenti või alla selle," lisas Sauk.

Ta märkis, et paaril suvekuul oli tõesti lende, kus täituvus oli 100 protsenti, aga on ka palju reise, kus täituvus on alla 25 protsendi.

Tänase graafikuga jätkates tuleb Sauki sõnul leida seitse kuni kaheksa miljonit eurot aastas, mida riigieelarvest transpordiametile tänavu nii palju ei ole.

Sauki sõnul annaks kokkuhoiukohti leida ka maakondlikust bussiliinide võrgust, mida võiks esmajoones korraldada omavalitsused ise.

"Riigi vastutus võiks olla sellised põhivõrgu liinid, kus siis omakorda ettevedu ja selline n-ö viimase miili teenus peaks olema koos kohalike omavalitsustega. See võiks olla jätkusuutlikum mudel ja ma tõesti näen seal ka säästu," sõnas Sauk. "Teiseltpoolt tahaks juurde põhiliinide sageduse tõusu," lisas ta.

Majandus- ja taristuminister Riina Sikkut ütles reedel ERR-ile, et saartega peab olema tagatud tihe ühendus nii laeva kui lennukiga ning kaugemate piirkondade ühenduvuses tuleb esikohale seada just regionaalpoliitika, mitte kasumlikkus.

Veidi hiljem "Aktuaalsele kaamerale" antud intervjuus ütles Sikkut, et ministeerium transpordis kärpekohti ei otsi, vaid plaanib hoopis transpordi tõhustada. Samuti ei olnud Sikkut enda sõnul kuulnud Sauki plaanidest lennuliikluse optimeerimiseks.