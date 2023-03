Laupäeva öösel tõuseb tuul tormiks

Laupäeva öö on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, kuid pärast keskööd sadu harveneb. Kohati on ka udu. Tuul pöördub kõikjal edelasse ja läände ning tugevneb, puhudes 7 kuni 16, puhanguti 18 kuni 23 meetrit sekundis. Tugeva tuule tõttu on ilmateenistus andnud Peipsi järvele teise taseme tormihoiatuse, mujale esimese taseme hoiatuse. Termomeetril on 2 kuni 6 kraadi.

Hommikul on taevas pilvine, kohati sajab vähest vihma. Tuul on hommikuks pisut nõrgenenud, puhudes edelast ja läänest 5 kuni 16, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur jääb 2 ja 6 kraadi vahele.

Päeval pilvkate lääne poolt alates hõreneb, kohati sajab aga endiselt vihma ning sekka võib tulla ka lörtsi. Tuul puhub edelast ja läänest 6 kuni 13, puhanguti kuni 20 meetrit sekundis. Pärastlõunal tuul järk-järgult nõrgeneb ning pöördub lõunakaarde. Sooja on 4 kuni 8 kraadi.

Pühapäev ja esmaspäev toovad mitmele poole vihma ja lörtsi ning õhutemperatuur püsib plusspoolel. Seejärel läheb aga ilm taas pisut jahedamaks, mitmel pool sajab lund. Päevane temperatuur langeb nullilähedale, öine mõni kraadi alla nulli. Tuul püsib aga mõõdukas ning tugevaimad puhangud jäävad rannikul 15 meetrini sekundis.