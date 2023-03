Ukraina kinnitusel valmistuvad venelased Krimmist põgenema

Vene okupatsioonivõimu ametiasutused ja tippametnikud kiirustavad müüma nende valduses olevat kinnisvara ning evakueerima oma perekondi, ütles Ukraina sõjaväeluure pressiesindaja Andrii Jusupov.

"Samal ajal räägivad nad alluvatele ja teistele ametnikele, et muretsemiseks ei ole põhjust ja kõik on kontrolli all," lisas Jusupov.

"Vene võimutegelaste perekondi evakueeritakse ja seda üsna kiirustades. Siin on mõtlemisainet igaühele, kes on sidunud oma elu Putini russistliku režiimiga. Nad lahkuvad Krimmist, kui veel saavad," kirjutas Jusupov sotsiaalmeedias.

Ukraina sõjaväeluure esindaja rõhutas oma postituses, et Krimm vabastatakse ning kõigil, kes on teinud koostööd okupatsuoonivõimudega, oleks mõistlik sealt lahkuda.

Krimmitatarlaste juht: demoraliseerumine on alanud

Samas rääkis ka Krimmi tatarlaste juhtorgani, medžlise asejuht Ahtem Tšõihoz, kelle sõnul peatavad venelastest ärimehed poolsaarel oma tegevuse ning kinnisvaraomanikud on oma majad ja korterid turuhinnast odavamalt müüki pannud.

"Neil ei ole usku, et Krimm jääb Venemaa kontrolli alla. Hinnad on kukkunud, pole enam Vene investoreid, nad jätavad oma firmad maha ja loobuvad ehitusprojektidest. Nõudlust uute korterite järele ei ole," rääkis Tšõihoz Raadio Vabadus otsesaates.

Tema sõnul on sarnased meeleolud Krimmis kestnud juba alates septembrist, kuid Ukraina vägede viimased rünnakud Vene armee taristu pihta Krimmis on neid ainult tugevdanud.

"Kindlasti ei tule sel kevadel Krimmis grillihooaega, Krimmi oli nende jaoks nii kodune paik: siin on päike, meri, soe. Aga enam nad ei vaata seda nii. Kõige tähtsam on, et me oleme hävitanud nende soovi nautida elu Krimmis, Venelastele ei meeldi minna kohta, kus nad tunnevad ennast ohustatult. Seega – ei mingeid grillipidusid," ütles Tšõihoz.