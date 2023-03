Isamaa volikogu kogunes Paides

Isamaa sai valimistel kaheksa mandaati, 2019. aasta riigikogu valimistel sai erakond 12 kohta.

Suur osa Isamaa volikogu liikmeid osales koosolekul veebi vahendusel.

Volikogu kutsus koosolekul tehtud poliitilises avalduses järgmist valitsust üles tegelema demograafilise kriisiga, seisma õiguskindluse ja eestikeelsele haridusele ülemineku eest.

"Riigijuhtide vastutus on hoida Eesti elanike usku oma kodumaasse ja see on uue valitsuse tähtsamaid ülesandeid. Kohustus kätkeb endas mitte vastuolulistel teemadel vanade haavade lahti kiskumist, sest iga lõhe ühiskonnas on relvaks idanaabri propagandamasinale ja ohuks sisejulgeolekule. See vastutus lasub üle erakondade või opositsiooni-koalitsiooni piiride," teatas erakond.

Isamaa teatel peab Eesti inimestele olema selge, et Toompeal käivate vaidlustega ei kaasne juba sõlmitud kokkulepete ümbervaatamist. "Õiguskindlus lubab peredel kasvada, inimestel teha õigeid valikuid pensionieaks säästmisel ja ärimeestel investeerida, et meie majandus saaks oma kasvu jätkata."

Erakonna hinnangul peab seisma ühtse inforuumi ja väärtuste eest ning loodav valitsus peab seisma eestikeelsele haridusele ülemineku jätkumise ja investeerima õpetajatesse. Samuti rõhutas erakond riigikaitse juhtide kuulamise vajalikkust ning märkis, et Venemaa ja Valgevene kodanikelt tuleb võtta valimisõigus.

Ühtlasi tuleb Isamaa hinnangul püsida rahvusvahelisel areenil esirinnas nõudes energiakandjate hinnalae läbi Venemaa rahakraanide kinnikeeramist, külmutatud varade kasutamist Ukraina ülesehitamiseks ning karmimaid võimalikke karistusi sõjakurjategijatele.