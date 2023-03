Pühapäeval sajab mitmel pool vihma

Pühapäeval tugevneb Skandinaavia ja Soome põhjaosa kohal külm kõrgrõhuala, MIS hoiab päeva piirkonnas olulise sajuta. Samas Skandinaavia lõunaosast liigub pühapäevaks Baltimaade kohale väheaktiivne madalrõhuala. Soome ja Skandinaavia lõunaosas ning Põhja-Eestis tuleb lund ja lörtsi, mujal Baltikumis vihma. Sajune madalrõhuala jääb meie kohale veel ka esmaspäevaks.

Öö vastu pühapäeva tuleb Eestis pilves selgimistega. Paljudes kohtades sajab vihma, Põhja-Eestis sekka ka lörtsi. Paiguti tekib udu. Puhub valdavalt lõunakaare, Põhja-Eestis kirdetuul 2-8, saartel puhanguti 11 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni 4 kraadi.

Pühapäeva hommikuks on taevas pilves. Kohati sajab lörtsisegust vihma ja on udu. Puhub lõunakaare tuul 2-7, põhjarannikul kirdetuul 5-10, iiliti 14 m/s. Sooja on oodata 1 kuni 5 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, Põhja-Eestis ka lörtsi ja lund ning on jäiteoht. Paiguti on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, Põhja-Eestis kirde- ja põhjatuul 5-10, iiliti 15 m/s. Plusskraade on 0 kuni 5, Lõuna-Eestis kuni 8.

Uus nädal tuleb pilves selgimistega. Lund ja lörtsi, kohati ka vihma on oodata igal päeval. Teisipäeval on sadu tihe, tuul tõuseb iiliti lausa tugevaks ning paiguti tuiskab. Kui esmaspäeval on õhutemperatuur veel ööpäevaringselt plusspoolel, siis teisipäevast termomeetri näidud langevad. Keskmine öine õhutemperatuur püsib stabiilselt -2 kraadi juures, päevane 2 soojakraadi ringis.