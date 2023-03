Valgevenelased tähistasid iseseisvuse kuulutamise aastapäeva meeleavaldustega

Poola valgevenelased tähistasid Valgevene päeva meeleavaldusega Varssavis. Sellega tuletatakse meelde Valgevene Vabariigi iseseisvuse väljakuulutamist 105 aasta eest. Aleksander Lukašenko juhitavas Valgevenes seda püha ei peeta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Meeleavaldajad kutsusid maailma avalikkust üles pöörama rohkem tähelepanu demokraatia puudumisele Valgevenes. Demonstrantide meelest tuleks Valgevene päeva tähistada kogu maailmas kuni Aleksandr Lukašenko režiimi lõpuni.

"Täna lehvitatakse paljudes linnades valgepunaseid lippe, need lehvivad isegi mõnel ametiasutusel. See näitab solidaarsust Valgevenega ja on väga tähtis. Sama tähtis ja ainulaadne on seegi, et praegu on eri demokraatlikud jõud meie kodumaal üksmeelele jõudnud. Igal neist on erinev ajalugu ja oma taust, kuid kõik nad on valmis võitlema vabaduse eest, elujõulise ja iseseisva Valgevene eest," ütles meeleavalduse korraldaja Marõna Savitska.

"Me tõesti tahame, et meie hääl poleks kuulda ainult Poolas, vaid ikka kogu maailmas," rääkis meeleavaldaja Tatsjana.

Tallinnas kogunes marsile ligikaudu 80 inimest

Valgevene iseseisvuse kuulutamise päeva tähistati marsiga ka Tallinnas, kus kogunenud ligikaudu 80 inimest liikusid Konstantin Pätsi monumendi juurest lilli asetama Vene 19 maja juurde, kus asus 1920–1925 Valgevene Rahvavabariigi sõjalis-diplomaatiline missioon.

Tähtpäev sümboliseerib valgevenelaste võitlust vabaduse ja iseseisvuse eest, ütles üks meeleavalduse korraldajatest Irina Suursild ERR Newsile.

"2023. aastal korraldatakse meeleavaldusi igal pool üle maailma, välja arvatud Valgevenes, mis on endiselt Venemaast sõltuv ning kus muutust soovivad valgevenelased on vangistatud, repressioonide all ja sunnitud emigreeruma," ütles Suursild.