Paastumaarjapäeval tantsisid naised piiblitantse

Laupäeval on paastumaarjapäev, mis on tähtis nii rahva- kui ka kirikukalendris. Issanda kuulutamise suurpühal toimus Tallinnas Peeter-Pauli koguduses vaimulik päev naistele, kus tantsiti piiblitantse.

Suuremale osale neist, kes laupäeva hommikul õde Milada juhendamisel piiblitantsu proovisid, oli see esmane kogemus.

Piiblitantsus omab iga liigutus, iga žest kindlat tähendust. Muusika, mille järgi piiblitantsu tantsitakse võib olla rõõmus, aga ka rahulik ja tõsine.

"Kui me kuulame muusikat siis me läheme muusika järgi. Meie elus, kui me oleme usklikud, siis me kuulame Jumalat ja proovime jumala sõna järgi elada. See on ka natuke sarnane tantsuga," sõnas õde Milada.

Rahvakalendris tähendab paastumaarjapäev nii kevad- kui ka naistepüha.

"Kirikukalendris tähistab see Issanda kuulutamise päeva kui ingel Gabriel ilmus neitsi Maarjale. See on rõõmupäev ja igal aastal erineval viisil püüame seda tähistada kirikus tõesti rõõmupühana," rääkis Eesti katoliku kiriku pressiesindaja Marge Paas.

Õde Milada ütles, et tantsimiseks ei pea sugugi suur hulk rahvast kokku tulema ja tema tantsib sageli ka üksi.

"See tants on nagu palve. Me saame palvetada koos inimestega, üksi, looduses, kirikus, toas. Siis ma tantsingi väga tihti üksi, oma toas," rääkis õde Milada.