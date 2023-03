Sõja 396. päev: Ukraina asekaitseminister: ärge arutage pealetungi detaile

Oluline pühapäeval, 26. märtsil kell 22.40:

- Putin: Venemaa kavatseb moderniseerida 1600 tanki;

- Pentagon ei näe märke, et Venemaa kavatseb tuumarelva kasutada;

- ISW: Putini jutt uutest tankidest on infooperatsioon;

- Ukraina asekaitseminister: ärge arutage pealetungi üksikasju;

- Zelenski: Hiina ei ole meie poole rahuplaani teemal pöördunud;

- Putin tunnistas sõjalis-tehnilist koostööd Hiinaga;

- Hispaania peaminister kavatseb Hiinas arutada rahuplaani;

- Ukraina relvajõud tõrjusid laupäeval 85 Vene rünnakut;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaa on hakanud Iraanilt taas droone saama;

- Põhja-Makedoonia kaalub Ukrainale 12 lahingkopteri andmist;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 660 sõdurit ja 15 tanki

NATO kritiseeris Putini tuumaretoorikat

NATO kritiseeris pühapäeval Vladimir Putinit tema "ohtliku ja vastutustundetu" tuumaretoorika eest. Päev varem teatas Venemaa president, et kavatseb paigutada Valgevenesse taktikalised tuumarelvad.

Putin võrdles laupäevast sammu USA relvade paigutamisega Euroopasse.

Kuigi see pole ootamatu, on see plaan Venemaa üks selgemaid tuumasignaale alates Ukraina sissetungi algusest 13 kuud tagasi ning Ukraina palus vastuseks kokku kutsuda ÜRO Julgeolekunõukogu, leiavad eksperdid.

"Venemaa viide NATO tuumarelvade paigutamisele on täiesti eksitav. NATO liitlased tegutsevad täielikult oma rahvusvahelisi kohustusi austades," ütles NATO pressiesindaja Oana Lungescu pühapäeval Reutersile saadetud kommentaaris.

"Venemaa on järjekindlalt rikkunud oma relvastuskontrolli kohustusi," ütles Lungescu.

Trump lubas lahendada Vene sõja Ukrainas

Uuesti presidendiks kandideeriv USA ekspresident Donald Trump pidas Wacos, Texase osariigis oma esimese kampaaniaürituse ja seal peetud kõnes tõrjus Trump tema vastu esitatud süüdistusi vaikimisraha maksmises tuntud pornotähele, kinnitades, et ei ole teinud midagi seadusevastast ega hukkamõistetavat. Trump kordas ka taas, et kui ta oleks Joe Bideni asemel praeguseks presidendiks valitud, poleks Venemaa Ukraina vastu sõda alustanud.



"Mina lahendan hävingurohke sõja Venemaa ja Ukraina vahel. Seda poleks

iial juhtunud! Ma olen harjunud Putiniga rääkima. Ma sain temaga hästi läbi. Ma olen harjunud Putiniga ka sellest asjast rääkima. Midagi taolist ei tulnud talle pähegi, kui me temaga nelja aasta jooksul rääkisime. Te poleks sellest kuulnudki. Kohe, kui mina olin mängust väljas või kõrvale tõrjutud, saite te näha, kuidas katastroof algas sõdurite paigutamisega piiri äärde, ehkki ta seda tegelikult teha ei tahtnudki. Tema tahtis tüki ära võtta. Nüüd tundub, et ta võtab ära kogu kupatuse," rääkis Trump.

Putin: Venemaa kavatseb moderniseerida 1600 tanki

Venemaa presidendi Vladimir Putini sõnul kavatseb Venemaa järgmise kolme aasta jooksul moderniseerida 1600 tanki ja ehitada ka uusi.

Sellest teatas Venemaa riigimeedia, vahendas The Kyiv Independent.

Putini väide näib olevat oht Ukrainale ja lääneriikidele, kes Putini väitel kavatsevad saata Kiievisse 420-440 tanki.

Lääs ega Ukraina ei ole avaldanud täpset arvu tanke, mida Kiiev lähikuudel vastu võtab.

ISW: Putini jutt uutest tankidest on infooperatsioon

Mõttekoda Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) teatas, et Vladimir Putini jutt uutest tankidest ja tuumarelvadest Valgevenes on infooperatsioon ja tegelikkusest üsna kaugel.

Ameerika eksperdid usuvad, et Putin liialdab sõjatööstuse mobiliseerimise võimega, et tekitada ekslik mulje, nagu oleks edasine vastupanu ja läänepoolne toetus Ukrainale kasutu.

ISW analüütikute sõnul toodab Venemaa ainus tankitootja Uralvagonzavod 20 tanki kuus.

Rääkides tuumarelvade Valgevenesse viimisest, märkis ISW, et seda on Putin üritanud tõenäoliselt teha juba enne täiemahulise sõja alustamist eelmise aasta veebruaris. ISW hinnangul valis Putin ilmselt praeguse momendi sellest teatamiseks, et saata ärev sõnum Ukraina lääneliitlastele.

Pentagon ei näe märke, et Venemaa kavatseb tuumarelva kasutada

USA kaitseministeerium teatas, et miski ei viita sellele, et Venemaa valmistuks tuumarelvi kasutama, vahendas Reuters.

Pentagon tegi avalduse pärast seda, kui Kreml teatas, et kavatseb paigutada Valgevenesse taktikalised tuumarelvad.

Putin tunnistas sõjalis-tehnilist koostööd Hiinaga

Venemaa president Vladimir Putin ütles pühapäeval tehtud avalduses, et kuigi Venemaa teeb Hiinaga sõjalis-tehnilist koostööd, ei ole kavas luua kahe riigi vahel sõjalist liitu.

"Me ei loo Hiinaga sõjalist liitu. Jah, meil on koostöö sõjalis-tehnilise suhtluse vallas. Me ei varja seda. Kõik on läbipaistev, miski pole salajane," ütles Putin.

Putin ütles ka, et lääneriigid ehitavad uut "telge", viidates Saksamaa ja Jaapani liidule Teise maailmasõja ajal.

Ukraina asekaitseminister: ärge arutage pealetungi üksikasju

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar kutsus sotsiaalmeedias ukrainlasi üles mitte avalikult arutama riigi eelseisva pealetungi üksikasju.

"Ärge esitage otsesaadetes ekspertidele küsimusi, , et kuidas vasturünnak läheb. Ärge kirjutage selleteemalisi ajaveebe ega postitusi ega arutlege avalikult meie armee sõjaliste plaanide üle. Meil on üks strateegiline plaan – vabastada kõik oma territooriumid. Ja mis puutub üksikasjadesse – see on sõjaline saladus," kirjutas Maliar.

Ukraina relvajõud tõrjusid laupäeval 85 Vene rünnakut

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Ukraina relvajõud lõid 25. märtsil tagasi 85 Vene rünnakut.

Väidetavalt koondavad Vene väed oma jõupingutused pealetungi läbiviimisele Donetski oblasti Lõmani, Bahmuti, Avdiivka ja Mariinka suunas.

Venemaa ründas droonide ja suurtükkidega Dnipropetrovskit, ütles sealne oblastijuht Serhi Lõsak.

Pihta said ka Marhanets ja Velikomõhhailivska. Teadaolevalt keegi viga ei saanud.

Samuti teatasid kohalikud juhid Vene vägede rünnakust Sumõ oblastile.

Ukraina relvajõudude teatel hukkus Venemaa öistes rünnakutes viis inimest ja veel 25 sai vigastada, vahendas venekeelne BBC.

Ukrainlaste teatel tulistasid Vene väed viimase ööpäeva jooksul kaheksa Ukraina piirkonna territooriumi. 132 asulat said löögi erinevat tüüpi relvadega, löögi sai üle 60 infrastruktuurirajatise.

Möödunud ööpäeva jooksul hukkus Donetski oblastis kaks tsiviilisikut, ütles piirkondliku sõjaväeadministratsiooni juht Pavel Kirilenko.

"25. märtsil tapsid venelased kaks Donbassi elanikku: Severnõis ja Tšašov Jari linnas. Piirkonnas sai veel üks inimene vigastada. Mariupoli ja Volnovahha ohvrite täpset arvu pole praegu võimalik kindlaks teha," ütles ta.

Zelenski: Hiina ei ole meie poole rahuplaani teemal pöördunud

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ei ole Hiina temaga rahuvahendamise teemal ühendust võtnud.

Hiina on käinud välja 12-punktilise rahuplaani ja teatanud, et on valmis olema rahuvahendaja rollis. Eelmisel nädalal käis Hiina president Xi Jinping Moskvas.

Zelenski ütles jaapani ajakirjandusele antud intervjuus, et on Hiina rahuplaani suhtes skeptiline. Ta lisas, et Ukraina on diplomaatiliste kanalite kaudu Hiinale teatanud, et soovib kohtumist riigi juhtkonnaga.

Ka Lääneriigid ei pea Hiina rahuplaani tõsiseltvõetavaks, kuna see ei näe ette Vene vägede lahkumist Ukrainast.

Hispaania peaminister kavatseb Hiinas arutada rahuplaani

Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles, et arutab järgmisel nädalal Hiina riigivisiidil Hiina juhiga õiglase rahu tingimusi Ukrainas, vahendas BBC venekeelne toimetus.

Sanchez ütles ajakirjanikele, et arutab rahuväljavaateid Hiina presidendi Xi Jinpingiga, kes püüab positsioneerida end vahendajana Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas.

"Kõige tähtsam on see, et kui rahu saavutatakse Ukrainas, peab see olema õiglane ja kestev... Ja kui me räägime õiglasest rahust, siis pean silmas Ukraina territoriaalset terviklikkust. mida on Putin rikkunud," ütles Sanchez.

Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaa on hakanud Iraanilt taas droone saama

Käesoleva kuu algusest alates on Venemaa rünnanud Ukraina sihtmärke vähemalt 71 Iraani Shahed tapjadrooniga, teatas Suurbritannia kaitseministeerium oma luureülevaates.

Kaitseministeerium märkis, et kuigi veebruaris oli droonirünnakutes kahenädalane paus, siis märtsis toimunud droonirünnakud näitavad, et Venemaa on hakanud Iraanilt taas droone saama.

"Tõenäoliselt laseb Venemaa Shahedi teele kahelt teljelt: Venemaa Krasnodari kraist idas ja Brjanski oblastist kirdes," kirjutasid britid.

"See võimaldab Venemaal paindlikult sihtida Ukrainat laiemalt ja lühendab lennuaega Põhja-Ukraina sihtmärkideni. Tõenäoliselt on tegemist ka järjekordse katsega kurnata Ukraina õhutõrjet," lisas kaitseministeerium.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga 660 sõdurit ja 15 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest eelmise aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 170 550 (võrdlus eelmise päevaga + 660);

- tankid 3595 (+15);

- jalaväe lahingumasinad 6947 (+15);

- lennukid 305 (+0);

- kopterid 291 (+0);

- suurtükisüsteemid 2631 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 522 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 277 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 2212 (+2);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5486 (+3);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 282 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.

Põhja-Makedoonia kaalub Ukrainale 12 lahingkopteri andmist

Põhja-Makedoonia kaalub 12 lahinguründehelikopteri Mi-24 üleandmist Ukrainale, ütles kaitseminister Slavjanka Petrovskaja, vahendas venekeelne BBC.

Petrovskaja soovitas kopterite andmist Põhja-Makedoonia kindralstaap ning küsimust arutatakse järgmisel valitsuse istungil.

Kaitseministri sõnul helikopterite ära andmine ei mõjuta Põhja-Makedoonia armee lahinguvalmidust. Lisaks ei plaani Põhja-Makedoonia neid tema sõnul kasutada ning nende kasutusea lõppedes peab riik otsima lahendust nende utiliseerimiseks.