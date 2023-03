Oluline pühapäeval, 26. märtsil kell 09.39:

- Putin: Venemaa kavatseb moderniseerida 1600 tanki;

- Pentagon ei näe märke, et Venemaa kavatseb tuumarelva kasutada;

- ISW: Putini jutt uutest tankidest on infooperatsioon;

- Venemaa rünnakud Ukraina linnadele;

- Ukraina asekaitseminister: ärge arutage pealetungi üksikasju;

- Zelenski: Hiina ei ole meie poole rahuplaani teemal pöördunud;

- Hispaania peaminister kavatseb Hiinas arutada rahuplaani;

- Ukraina relvajõud tõrjusid laupäeval 85 Vene rünnakut;

- Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaa on hakanud Iraanilt taas droone saama;

Putin: Venemaa kavatseb moderniseerida 1600 tanki

Venemaa presidendi Vladimir Putini sõnul kavatseb Venemaa järgmise kolme aasta jooksul moderniseerida 1600 tanki ja ehitada ka uusi.

Sellest teatas Venemaa riigimeedia, vahendas The Kyiv Independent.

Putini väide näib olevat oht Ukrainale ja lääneriikidele, kes Putini väitel kavatsevad saata Kiievisse 420-440 tanki.

Lääs ega Ukraina ei ole avaldanud täpset arvu tanke, mida Kiiev lähikuudel vastu võtab.

ISW: Putini jutt uutest tankidest on infooperatsioon

Mõttekoda Rahvusvaheline Sõjauuringute Instituut (ISW) teatas, et Vladimir Putini jutt uutest tankidest ja tuumarelvadest Valgevenes on infooperatsioon ja tegelikkusest üsna kaugel.

Ameerika eksperdid usuvad, et Putin liialdab sõjatööstuse mobiliseerimise võimega, et tekitada ekslik mulje, nagu oleks edasine vastupanu ja läänepoolne toetus Ukrainale kasutu.

ISW analüütikute sõnul toodab Venemaa ainus tankitootja Uralvagonzavod 20 tanki kuus.

Pentagon ei näe märke, et Venemaa kavatseb tuumarelva kasutada

USA kaitseministeerium teatas, et miski ei viita sellele, et Venemaa valmistuks tuumarelvi kasutama, vahendas Reuters.

Pentagon tegi avalduse pärast seda, kui Kreml teatas, et kavatseb paigutada Valgevenesse taktikalised tuumarelvad.

Ukraina relvajõud tõrjusid laupäeval 85 Vene rünnakut

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Ukraina relvajõud lõid 25. märtsil tagasi 85 Vene rünnakut.

Väidetavalt koondavad Vene väed oma jõupingutused pealetungi läbiviimisele Donetski oblasti Lõmani, Bahmuti, Avdiivka ja Mariinka suunas.

Venemaa ründas droonide ja suurtükkidega Dnipropetrovskit, ütles sealne oblastijuht Serhi Lõsak.

Pihta said ka Marhanets ja Velikomõhhailivska. Teadaolevalt keegi viga ei saanud.

Samuti teatasid kohalikud juhid Vene vägede rünnakust Sumõ oblastile.

Ukraina asekaitseminister: ärge arutage pealetungi üksikasju

Ukraina asekaitseminister Hanna Maliar kutsus sotsiaalmeedias ukrainlasi üles mitte avalikult arutama riigi eelseisva pealetungi üksikasju.

"Ärge esitage otsesaadetes ekspertidele küsimusi, , et kuidas vasturünnak läheb. Ärge kirjutage selleteemalisi ajaveebe ega postitusi ega arutlege avalikult meie armee sõjaliste plaanide üle. Meil on üks strateegiline plaan – vabastada kõik oma territooriumid. Ja mis puutub üksikasjadesse – see on sõjaline saladus," kirjutas Maliar.

Zelenski: Hiina ei ole meie poole rahuplaani teemal pöördunud

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski sõnul ei ole Hiina temaga rahuvahendamise teemal ühendust võtnud.

Hiina on käinud välja 12-punktilise rahuplaani ja teatanud, et on valmis olema rahuvahendaja rollis. Eelmisel nädalal käis Hiina president Xi Jinping Moskvas.

Zelenski ütles jaapani ajakirjandusele antud intervjuus, et on Hiina rahuplaani suhtes skeptiline. Ta lisas, et Ukraina on diplomaatiliste kanalite kaudu Hiinale teatanud, et soovib kohtumist riigi juhtkonnaga.

Ka Lääneriigid ei pea Hiina rahuplaani tõsiseltvõetavaks, kuna see ei näe ette Vene vägede lahkumist Ukrainast.

Hispaania peaminister kavatseb Hiinas arutada rahuplaani

Hispaania peaminister Pedro Sanchez ütles, et arutab järgmisel nädalal Hiina riigivisiidil Hiina juhiga õiglase rahu tingimusi Ukrainas, vahendas BBC venekeelne toimetus.

Sanchez ütles ajakirjanikele, et arutab rahuväljavaateid Hiina presidendi Xi Jinpingiga, kes püüab positsioneerida end vahendajana Venemaa ja Ukraina vahelises sõjas.

"Kõige tähtsam on see, et kui rahu saavutatakse Ukrainas, peab see olema õiglane ja kestev... Ja kui me räägime õiglasest rahust, siis pean silmas Ukraina territoriaalset terviklikkust. mida on Putin rikkunud," ütles Sanchez.

Suurbritannia kaitseministeerium: Venemaa on hakanud Iraanilt taas droone saama

Käesoleva kuu algusest alates on Venemaa rünnanud Ukraina sihtmärke vähemalt 71 Iraani Shahed tapjadrooniga, teatas Suurbritannia kaitseministeerium oma luureülevaates.

Kaitseministeerium märkis, et kuigi veebruaris oli droonirünnakutes kahenädalane paus, siis märtsis toimunud droonirünnakud näitavad, et Venemaa on hakanud Iraanilt taas droone saama.

"Tõenäoliselt laseb Venemaa Shahedi teele kahelt teljelt: Venemaa Krasnodari kraist idas ja Brjanski oblastist kirdes," kirjutasid britid.

"See võimaldab Venemaal paindlikult sihtida Ukrainat laiemalt ja lühendab lennuaega Põhja-Ukraina sihtmärkideni. Tõenäoliselt on tegemist ka järjekordse katsega kurnata Ukraina õhutõrjet," lisas kaitseministeerium.