Eestisse on juba kohale jõudnud rida tuntud rändlinde

Linnade linnuvaatluspäeva koordinaatori Tarvo Valkeri sõnul on see kevad olnud lindude rände puhul üsna tavapärane. Haapsalus segas täna mere ääres visuaalset vaatlemist tihe udu. Metsatukkades võis aga samas olla kergem hääle järgi liike määrata.

"Ühelt poolt on väga head linnuvaatlusolud, et tuult eriti ei ole, aga siin ranniku ääres on see nähtavus ikkagi väga halb nii, et palju saabunud veelinde just jääb selle tõttu märkamata," rääkis linnade linnuvaatluspäeva koordinaator Tarvo Valker.

Eestisse on sellel kevadel juba kohale jõudnud rida tuntud rändureid.

"Kiivitajad ja põldlõokesed on juba väga pikalt meil siin olnud. Täna hommikul üks esimesi liike, kes aias kohe silma ja kõrva jäi oli näiteks linavästrik ja tuntumatest lindudest valge-toonekurgi on siin-seal juba pesade peal näha," sõnas Valker.

Valker ütles, et kevadrände kõige aktiivsem periood on siiski veel ees.

"Aprilli keskpaigast siin umbes mai kolmanda nädalani on see kõige mitmekesisem ja põnevam lindude läbirände aeg," nentis Valker.

Eesti Ornitoloogiaühing korraldab linnade linnuvaatluspäeva alates 2002. aastast. Möödunud aastal said kõige linnurikkama linna tiitli lausa kaks linna Haapsalu ja Tallinn. Mõlemas registreeriti siis 71 linnuliiki.