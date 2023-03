Taevaskoja Emalätet uputab suurvesi

Üleujutusest olenemata on külastajatel võimalik Emalätte juurde minna mööda kõrvalteed ja vaadelda Suures ja Väikeses Taevaskojas liivapaljandite ääres vookleva Ahja jõe kiiret voolu.

"Praegusel hetkel võib näha suurvett, mida ei ole tükk aega olnud, vähemalt sellises mastaabis, nagu ta praegu on, et Emalätet uputas selline suurvesi üle kümne aasta tagasi. Emaläte muudab ennast pidevalt tegelikult, et küll nädalapäevad tagasi kukkus siit selline natuke suurem tükk - selline märkimisväärne tükk -, aga kui siin iga nädal käia, siis ikka tasapisi on näha, et see Emaläte ise ennast laiendab ja suurendab koobast nii-öelda. Seekord oli tõesti selline suurem tükk kukkunud ja sellised väga ilusad värvikihid paljastusid siit," rääkis Taevaskoja külavanem Ahti Bleive.