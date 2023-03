Kevadlilled aitavad trotsida halle ilmu

Ilmad on küll hallid, kuid kevadlilled aitavad meenutada, et nii see pikemas perspektiivis ei jää.

Pühapäeval Eesti kohale jõudnud madalrõhkkond püsib siin ka esmaspäeval ning hoiab päeva Läänemere ümbruses pilvise, sajuse ning tuulise. Teisipäeva hommikuks Eesti kohal püsinud madalrõhkkond tasahilju hääbub, ilm rahuneb ning jaheneb. Kuid juba päeval toob üle Karpaatide kirdesse liikuv madalrõhuala NII Lätti kui Eestisse tugevama saju, tuule ning tuisu.

Öö vastu esmaspäeva tuleb pilvine ning mitmel pool sajab vihma, Lääne- ja Põhja-Eestis ka lörtsi ja lund. Rannikul paiguti tuiskab ning on jäiteoht! Kohati on udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, saartel ja põhjarannikul mõõdukas, iiliti tugev põhja- ja kirdetuul. Õhutemperatuur on -1..+4°C.

Esmaspäev algab pilves taeva all. Lääne- ja Põhja-Eestis sajab lund ja lörtsi ning paiguti tuiskab. Sisemaal tuleb vihma või lörtsi. Kohati on udu ja jäidet. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Saartel ja põhjarannikul puhub kirde- ja põhjatuul 6-12, iiliti 18 m/s. Õhutemperatuur on -1..+3°C.

Päev tuleb pilves selgimistega. Sadu jätkub ning rannikul ka tuiskab. Teed võivad libedad olla ning kohati on udu. Valdavalt puhub mõõdukas läänetuul, saartel ja põhjarannikul tugevamate puhangutega põhja- ja kirdetuul. Õhutemperatuur on -1..+4, Ida-Eestis kuni +7°C.

Nädala esimene pool tuleb sarnaselt homsele valdavalt pilves ning lume, lörtsi ja vihma saatel. Veidike vaheldust toob neljapäev, MIL taevas on muutlik ning päev möödub olulise sajuta. Reedest pilvisus tiheneb ning hakka jälle sadama. Õhutemperatuurid langevad kohati ka miinuspoolele, kuid reedel saab termomeetril taas plusskraade näha.