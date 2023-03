Sõja 397. päev: Vene sõdurite arv Valgevenes vähenes 4000-ni

Oluline esmaspäeval, 27. märtsil kell 21.04:

- Kindral Sõrskõi Bahmutist: me kaalume kõiki võimalusi;

- Okupeeritud Melitopolis toimusid plahvatused;

- Ukraina ründebrigaadide värbamine on peatselt tehtud;

- Ukraina sõdurid lõpetasid Suurbritannias väljaõppe Challenger 2 tankidega;

- Tula oblastis kukkus pühapäeval alla Ukraina droon;

- Ukraina piirivalve: Vene sõdurite arv Valgevenes vähenes 4000-ni;

- IAEA juht Rafael Grossi saabub varsti taas Zaporižžja tuumajaama;

- ISW: Putin usub jätkuvalt Venemaa võitu sõjas Ukraina vastu;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 610 sõdurit ja seitse suurtükisüsteemi.

Avdijivkasse tsiviilelanikke enam ei lasta

Ukraina sulges esmaspäeval Avdijivka linna mittesõjaväelastele, kirjeldades seda kui postapokalüptilist tühermaad.

Ukraina kindral ütles, et Kiiev kavandab oma järgmist sammu pärast seda, kui Moskva näis nihutavat oma tähelepanu väikeselt Bahmuti linnalt, mida neil pole õnnestunud pärast mitu kuud kestnud sõja veriseimat võitlust vallutada, lõunas asuvale Avdijivkale.

Ukraina relvajõudude peastaap teatas esmaspäevaõhtuses postituses, et Vene väed üritasid endiselt Bahmutile tormi joosta ning tulistasid Bahmuti ja selle ümberkaudseid linnu.

Zelenski külastas Zaporižžja piirkonda

Ukraina meedia teatas, et president Volodõmõr Zelenski külastas esmaspäeval Zaporižžja piirkonda. Zaporižžja piirkond on osaliselt Vene vägede okupatsiooni all.

"Külastasin täna Zaporižžjat. Andsin üle autasud Ukraina julgeolekuteenistuste, riigikaitse, ja riikliku hädaabiteenistuse töötajatele. Tänan neid meie riigi ja kodude kaitsmise eest. Soovin teile suurt võitu ja see saab kindlasti teoks," teatas Zelenski.

Spiegel: Saksamaa andis Ukrainale üle 18 Leopard 2 tanki

Väljaanne Spiegel kirjutab, et Saksamaa andis Ukrainale üle 18 Leopard 2 tanki. Spiegeli allikate teatel jõudis Ukrainasse ka umbes 40 jalaväe lahingumasinat Marder.

Ukraina tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Donbassis

Ukraina peastaap teatas esmaspäeval, et riigi väed tõrjusid viimase ööpäeva jooksul tagasi 41 Vene vägede rünnakut. Peastaabi teatel käivad kõige ägedamad lahingud Bahmutis ja Avdijivkas.

Ukraina: Venemaa rünnakus Slovjanskile hukkus vähemalt kaks inimest

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko ütles, et Venemaa korraldas raketirünnaku Slovjanski linna pihta. Kõrõlenko sõnul hukkus vähemalt kaks inimest, vigastada sai 29 inimest, vahendas The Guardian.

Okupeeritud Mariupolis lendas sõjaväejuhi auto õhku

Mariupoli linnavolikogu teatel lendas esmaspäeva hommikul linnas ühe sõjaväejuhi auto õhku. Täpsemad detailid peaks avalikuks saama hiljem.

Kindral Sõrskõi Bahmutist: me kaalume kõiki võimalusi

Ukraina maavägede ülema kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi sõnul on olukord Bahmuti kaitsel jätkuvalt väga raske ning Vene väed kannavad suuri kaotusi inimressurssi, relvade ja sõjavarustuse osas, kuid jätkavad sellest hoolimata pealetunge, vahendas Ukraina kaitsejõudude meediakeskus.

Kindralpolkovnik Oleksandr Sõrskõi rõhutas, et Bahmuti kaitse toimub sõjalise loogika kohaselt ning põhineb rajatud kindlustustel. Sõrskõi sõnul on Bahmuti linna kaitse kestnud üle kõigi tähtaegade ja prognooside. "Me kaalume kõiki võimalikke stsenaariume ja tegutseme vastavalt praegusele olukorrale," ütles kindralpolkovnik kommenteerides võimalikke edasisi plaane.

Okupeeritud Melitopolis toimusid plahvatused

Esmaspäeva hommikul oli okupeeritud Melitopoli linnas Zaporižžja oblastis kuulda mitmeid plahvatusi, teatasid Melitopoli linnapea Ivan Fedorov ja Ria-Melitopol.

Ivan Fedorov postitas hiljem pildi, milles on näha suitsu Vene vägede kasarmu kandis.

Ukraina ründebrigaadide värbamine on peatselt tehtud

Ukraina rahvuskaart on saanud rohkem kui 16 000 avaldust inimestelt, kes soovivad vabatahtlikult liituda uute formeeritavate ründebrigaadidega, vahendas Ukrainska Pravda Ukraina rahvuskaardi esindaja sõnu.

Rahvuskaardi esindaja Ruslan Muzõšuk ütles, et värbamine kestab kuni 1. aprillini ning kui avaldusi tuleb ka peale seda, siis võidakse formeerida reservid ja muud üksused. Muzõšuk rõhutas, et kõik avalduse esitajad ei võeta vastu ning avalduse esitanute vahel tehakse selektsioon. Muzõšuk lisas, et mitmes uues üksuses on taktikaline väljaõpe juba alanud.

Ukraina sõdurid lõpetasid Suurbritannias väljaõppe Challenger 2 tankidega

Briti kaitseministeerium teatas, et riigis väljaõppel olevad Ukraina sõdurid on Challenger 2 väljaõppe läbinud ning on saabunud Ukrainasse kevadiseks vastupealetungiks, vahendas The Guardian.

Samuti teatas pühapäeval Ukraina kaitseministeerium, et nüüdseks juba teine üksus suurtükiväelasi on läbinud Suurbritannias AS90 iseliikursuurtükkide väljaõppe.

Briti Challenger 2 tank väljaõppel 2018. aastal Autor/allikas: SCANPIX/PA Wire/PA Images

Tula oblastis kukkus pühapäeval alla Ukraina droon

Vene Föderatsiooni territooriumil, Tula oblastis, kukkus alla Ukraina droon. Vene allikate teatel kuulsid kohalikud elanikud pühapäeval Kireevski linna lähistel tugevat plahvatust. Kireevsk asub Tula linnas 35 kilomeetri kaugusel. Vene allikate teatel sai kolm inimest drooni alla kukkudes viga, vahendasid Ukrainska Pravda ja Interfax.

Vene kaitseministeerium teatas hiljem, et droon toodi alla Vene elektroonilise sõjapidamise süsteemiga. Tegu oli nõukogude päritolu Tu-141 luuredrooniga, mida Ukraina väed on modifitseeritud kujul ka varem kasutanud.

Vene sõdurite arv Valgevenes vähenes 4000-ni

Ukraina piiriteenistuse esindaja Andri Demšenko teatas pühapäeval, et Ukraina andmeil on praegu Valgevenes veidi üle 4000 Vene sõduri. Veel jaanuaris oli Valgevenes Ukraina piiri ääres 10 000 Vene sõdurit, kes kohalolek pidi survestama Ukraina põhjapiiri. Demšenko sõnul on praegu Valgevenes olevad Vene sõdurid eelkõige seotud väljaõppega ning varem Valgevenes olnud Vene sõdurid on praegu kas Venemaal või Ida-Ukrainas, vahendas Ukrinform.

IAEA juht Rafael Grossi saabub varsti taas Zaporižžja tuumajaama

Rahvusvahelise energiaagentuuri juht Rafael Grossi teatas pühapäeval, et saabub varsti Zaporižžja tuumajaama, mis asub Vene vägede poolt okupeeritud Ukraina aladel.

ISW: Putin usub jätkuvalt Venemaa võitu sõjas Ukraina vastu

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul ei ole ei Ukraina ega lääneriigid suutnud Vene presidenti Vladimir Putinit veenda kompromissile minemise vajalikkuses. Putin tahab ISW hinnangul jätkuvalt saavutada oma algseid sõjalisi eesmärke ja on selleks valmis pidama sõda Ukraina vastu pikalt. Alternatiivina loodab Venemaa Ukraina tahte murdmist peale lääneriikide toetuse lõppemist.

ISW rõhutab, et kuigi Venemaa ei suutnud energiasantaažiga Euroopa poliitilist lähenemist Ukrainale muuta ning Venemaa talvel algatatud pealetung on vähe saavutanud, siis pole sellest hoolimata Vene presidendi Vladimir Putini retoorika muutunud. Samuti pole Vene president esitanud ühtegi eeltingimust läbirääkimisteks peale täieliku Venemaa võidu sõjas. Mõttekoja analüütikute sõnul suudaks Venemaa tekitada endale relvarahuga soodsad tingimused järgmiseks sõjaks Ukraina vastu, kuid isegi selleks ei ole Putin valmis.

Eelneva tõttu on Ukraina ja lääneriikide valikud selles sõjas ISW hinnangul üsna lihtsad – Ukraina võib ühepoolselt peatada sõjategevuse Vene vägede vastu ning sõjaliselt lüüa saada, kuna Vene väed ei lõpeta sõdimist. Alternatiiviks on edukas vastupealetung, mis peaks survestama Vene presidenti Vladimir Putinit läbirääkimistel kompromissile minema või tekitama Ukrainale piisavalt soodsa sõjalise olukorra, mis võimaldaks Ukrainal ja Kiievil külmutada konflikt neile soodsal viisil olenemata Putini sammudest.

Lahingutes kahjustada saanud Bahmuti linn Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Libkos

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 610 sõdurit ja seitse suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 171160 (võrdlus eelmise päevaga + 610);

- tankid 3595 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 6953 (+6);

- lennukid 305 (+0);

- kopterid 291 (+0);

- suurtükisüsteemid 2638 (+7);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 523 (+1)

- õhutõrjesüsteemid 277 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 2216 (+0);

- tiibraketid 911 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5493 (+7);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 285 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.