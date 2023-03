- Ukraina piirivalve: Vene sõdurite arv Valgevenes vähenes 4000-ni;

Oluline esmaspäeval, 27. märtsil kell 05.54:

Ukraina ründebrigaadide värbamine on peatselt tehtud

Ukraina rahvuskaart on saanud rohkem kui 16 000 avaldust inimestelt, kes soovivad vabatahtlikult liituda uute formeeritavate ründebrigaadidega, vahendas Ukrainska Pravda Ukraina rahvuskaardi esindaja sõnu.

Rahvuskaardi esindaja Ruslan Muzõšuk ütles, et värbamine kestab kuni 1. aprillini ning kui avaldusi tuleb ka peale seda, siis võidakse formeerida reservid ja muud üksused. Muzõšuk rõhutas, et kõik avalduse esitajad ei võeta vastu ning avalduse esitanute vahel tehakse selektsioon. Muzõšuk lisas, et mitmes uues üksuses on taktikaline väljaõpe juba alanud.

Ukraina sõdurid lõpetasid Suurbritannias väljaõppe Challenger 2 tankidega

Briti kaitseministeerium teatas, et riigis väljaõppel olevad Ukraina sõdurid on Challenger 2 väljaõppe läbinud ning on saabunud Ukrainasse kevadiseks vastupealetungiks, vahendas The Guardian.

Samuti teatas pühapäeval Ukraina kaitseministeerium, et nüüdseks juba teine üksus suurtükiväelasi on läbinud Suurbritannias AS90 iseliikursuurtükkide väljaõppe.

Tula oblastis kukkus pühapäeval alla Ukraina droon

Vene Föderatsiooni territooriumil, Tula oblastis, kukkus alla Ukraina droon. Vene allikate teatel kuulsid kohalikud elanikud pühapäeval Kireevski linna lähistel tugevat plahvatust. Kireevsk asub Tula linnas 35 kilomeetri kaugusel. Vene allikate teatel sai kolm inimest drooni alla kukkudes viga, vahendasid Ukrainska Pravda ja Interfax.

Vene kaitseministeerium teatas hiljem, et droon toodi alla Vene elektroonilise sõjapidamise süsteemiga. Tegu oli nõukogude päritolu Tu-141 luuredrooniga, mida Ukraina väed on modifitseeritud kujul ka varem kasutanud.

Vene sõdurite arv Valgevenes vähenes 4000-ni

Ukraina piiriteenistuse esindaja Andri Demšenko teatas pühapäeval, et Ukraina andmeil on praegu Valgevenes veidi üle 4000 Vene sõduri. Veel jaanuaris oli Valgevenes Ukraina piiri ääres 10 000 Vene sõdurit, kes kohalolek pidi survestama Ukraina põhjapiiri. Demšenko sõnul on praegu Valgevenes olevad Vene sõdurid eelkõige seotud väljaõppega ning varem Valgevenes olnud Vene sõdurid on praegu kas Venemaal või Ida-Ukrainas, vahendas Ukrinform.

IAEA juht Rafael Grossi saabub varsti taas Zaporižžja tuumajaama

Rahvusvahelise energiaagentuuri juht Rafael Grossi teatas pühapäeval, et saabub varsti Zaporižžja tuumajaama, mis asub Vene vägede poolt okupeeritud Ukraina aladel.