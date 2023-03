Netanyahu otsus vallandada Iisraeli kaitseminister vallandas protestid

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu vallandas pühapäeval kaitseministri Yoav Gallanti, tuueks ettekäändeks usalduse kaotuse ministri vastu. Netanyahu otsuse peale puhkesid Iisraelis ulatuslikud protestid. Yoav Gallant kutsus Netanyahut laupäeval üles peatama vastuolulist justiitsreformi, et läbirääkimiste kaudu leida vastaspoolte vahel kompromiss, vahendasid The Jerusalem Post ja The Times of Israel. Yoav Gallant kuulub Netanyahu parempoolsesse parteisse Likud.

Kuna Benjamin Netanyahu viibis Yoav Gallanti üleskutse ajal Ühendkuningriigis, oli kaitseministri üleskutse Netanyahu sõnul valitsuse selja tagant ründamine ning ta otsustas seetõttu kaitseministri vallandada. Protestide käigus toimus protestijate ja politsei vahel kokkupõrkeid Ayaloni kiirteel Tel Avivis. Protestijad rajasid kiirteele barrikaade kividest ja põlevatest rehvidest, vahendas The Jerusalem Post.

Ligikaudu tuhat protestijat kogunes Jerusalemmas Azza tänavale, kus asub peaminister Benjamin Netanyahu residents. Meedia teatel tungisid mitmed protestijad läbi sealsete turvameetmete, enne kui julgeolekujõud nad peatasid. Politsei kasutas nii Ayaloni kiirteel kui ka Azza tänaval protestijate laialiajamiseks veekahureid. Tuhanded protestijad kogunesid lisaks ka Iisraeli parlamendi Knesseti ette. Kuigi protestijad süütasid ka Knesseti ees lõkkeid, ei ajanud politsei neid seal laiali.

The moment protesters break through barricades in front of Prime Minister's residence. One newscaster calls this by its name, a popular uprising. Tomorrow a nationwide strike is on horizon, joined by universities. The military is more fragile than ever. pic.twitter.com/GegHPKo6UK — Louis Fishman لوي فيشمان לואי פישמן (@Istanbultelaviv) March 26, 2023

Ulatusliku avaliku surve tõttu kaaluvat Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu vastuolulise justiitsreformi peatamist. Allikate kinnitusel toetab seda nüüdseks ka enamik tema valitsuskabinetist, vahendas The Times of Israel. Justiitsreformi eelnõu peaks jõudma Knesseti ette esmaspäeva õhtul. Protestide tõttu on paljud reservistid keeldunud minemast reservõppekogunemistele, mis on riigi julgeolekuteenistused murelikuks teinud.

Iisraeli valitsuse justiitsreform annaks Knessetile enamuse kohtunikke valivas komisjonis ja seeläbi valitsuskoalitsioonile sisuliselt voli valida riigi kohtunikud. Kuna Iisraelil puudub põhiseadus, siis on eriti riigi ülemkohtu otsused väga kaalukad. Samas ei piira peale riigi ülemkohtu miski Knesseti võimu, selgitas CNN.

Veebruaris avalikustatud küsitlusuuringu kohaselt tahab tervelt 72 protsenti iisraellastest justiitsreformi küsimuses kompromissile minna. 66 protsendi iisraellaste hinnangul peaks riigi ülemkohtule jääma ka edaspidi voli kuulutada seadusi põhiseadusega vastuolus olevaks ning 63 protsendi hinnangul peaks praegu kehtiv kohtunike määramise meetod paika jääma. Reformi kriitikud on seda nimetanud diktatuuri ehitamiseks. Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu ise on korruptsioonisüüdistuste tõttu uurimise all.