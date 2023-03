Forbes: venelased ootavad Ukraina poolt suuremat droonirünnakut

Vene sotsiaalmeedias levivad väited peatsest Ukraina ulatuslikust droonirünnakust Vene rindeüksuste vastu, vahendas Forbes. Vene Telegrami kanali Vene Insener (Русский инженер) postituses hoiatatakse, et mitmete märkide kohaselt võib Ukraina militaarkasutuseks modifitseeritud võidusõidudroonidega teha ulatuslikke rünnakuid Vene positsioonide vastu Ukraina rindejoonel.

Vene Inseneri Telegrami kanali haldaja sõnul olevat Ukraina käsutuses selliseid droone 50 000 kuni 100 000 ning väljaõppinud droonioperaatoreid on üle tuhande. Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas juba jaanuaris, et moodustamisel on uus ründedroonide üksus. Selle ja teiste allikate põhjal prognoosib Vene Inseneri Telegrami kanal, et peatselt on oodata Ukraina poolt ulatuslikku droonirünnakut.

Ukraina väed tegid esimesed tsiviiltarbest ümber ehitatud ründedroonide rünnakud Vene üksuste vastu 2022. aasta juulis. Sestsaadik on sellistest droonirünnakutest üha enam teateid ning rünnatud on nii Vene kaevikuid, tanke, soomukeid kui ka muid sihtmärke. Selliste rünnakute edumääraks tundub olevat veidi üle 50 protsendi.

Vene Inseneri Telegrami kanalis hoiatatakse, et isegi kui ainult viiendik droonidest jõuab sihtmärgini, siis võib sellise suurema rünnaku potentsiaal ikkagi olla väga suur kui ühes päevas suunatakse Vene positsioonide pihta näiteks 10 000 drooni. Sama allikas rõhutab, et Vene vägedel on elektroonilise sõjapidamise vahendeid piiratud mahus ning sellised seadmed on ka iseenesest sihtmärgid. Samuti pole Vene vägedel piisavalt ka droonivastaseid relvi.

Forbes juhtis tähelepanu, et mitmed Ukrainat toetavad vabatahtlike grupid koguvad raha selliste droonide ostuks ja ehitamiseks. Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov kinnitas eelmisel reedel Reutersile, et Ukraina teeb koostööd rohkem kui 80 Ukrainas tegutseva droonitootjaga. Ukraina on üha suuremas mahus hakanud tootma nii luure- kui ka ründedroone. Sama püüab ka Vene pool, kuid seal kurdetakse enam bürokraatia ja riigi toe vähesuse üle.

Droonieksperdi Samuel Bendetti hinnangul on raske hinnata väidet nagu Ukrainal oleks 50 000 kuni 100 000 ründedrooni, kuid mitme tuhande ründedrooni olemasolu tundub realistlik hinnang. Forbes tõi oma artikli lõpus esile, et võidusõidudroonide tööstus suudab iga kuu toota ligikaudu 100 000 drooni iga kuu, mis rahalises väärtuses tähendab 50 miljonit dollarit. Võrdluseks oli viimane USA sõjalise abi pakett Ukrainale üle 400 miljoni dollari, seega oleksid sajad tuhanded võidusõidudroonid Ukraina jaoks realistlik ost.